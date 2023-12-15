"Шлепнул FPV, который хотел меня заваншотить": боец ВСУ из дробовика сбил вражеский дрон (видео)

Группа украинских бойцов спряталась в укрытии, а над ними завис и выжидал удачного момента вражеский дрон со взрывчаткой.

На одном из участков фронта российские оккупанты охотились на группу украинских бойцов с помощью FPV-дрона. Один из бойцов ВСУ попал во вражеский БпЛА из дробовика. Видео работы по вражеской "птичке" показали в телеграм-канале Combat footage UA, который ведут украинские военные.

"Шлепнул FPV при попытке меня заваншотить", — подписал свое видео боец, который "приземлил" вражеский дрон.

На опубликованном видео видно, как группа украинских бойцов спряталась в укрытии, а над ними завис и выжидает удачного момента вражеский дрон со взрывчаткой. Вражеского разведчика бойцы увидели и начали на него охотиться. Один из военных взял дробовик и открыл огонь по беспилотнику оккупантов. Через мгновение он попал в FPV-дрон, и тот громко и взрывообразно упал на землю.

Напомним, что ВСУ "научили" дроны охотиться на оккупантов из засады. Чтобы не быть замеченными заранее, дроны-камикадзе приземляются на землю рядом с дорогами. Когда оператор видит цель, он быстро поднимает дрон и атакует.

Ранее ВСУ показали, как бьют ВС РФ дронами "Химера". Во время только одного штурма позиций россиян на Запорожском направлении военные используют до 15 ударных дронов, которые оснащают различными типами боеприпасов.