Минус десятки офицеров: дрон Punisher уничтожил штаб и склад в тылу оккупантов (видео)

Беспилотник нанес сокрушительный удар по артиллерийскому дивизиону россиян и позволил украинской артиллерии свободно вести огонь на участке фронта.

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В Украине разработали беспилотный летательный аппарат Punisher, который способен залетать на 45 километров в тыл российской армии, чтобы уничтожать технику, склады с боеприпасами и даже штабы. Подробностями одной успешной операции создатель дрона Максим Субботин рассказал в интервью медиа ITC.

На одном из направлений при планировании контрнаступления у Сил обороны Украины возникла проблема — надо было уничтожить склад артиллерии дивизиона ВС РФ. Однако украинская артиллерия не могла работать в этом квадрате на полную силу, так как над ними постоянно кружили российские разведывательные дроны "Орлан", которые обычно наводят российских артиллеристов. По этой же причине в операции не могла принимать участие и пехота.

Сначала силы ПВО уничтожили 12 "Орланов" за 9 дней, а дрон Punisher обнаружил склад дивизиона вражеской артиллерии и подорвал его вместе с находящимся неподалеку штабом ВС РФ. В результате оккупанты потеряли не только боеприпасы, но и несколько десятков офицеров. Украинские же артиллеристы смогли свободно обстреливать противника на том участке фронта.

По словам разработчика, сейчас на вооружении Сил обороны Украины находятся около 250 самолетов беспилотников самолетного типа Punisher. А команда создателей дрона получает примерно по четыре заявки от подразделений в день, хотя за месяц технические и материальные ресурсы позволяют создать не более 30 таких беспилотников.

Отметим, что Punisher — многоразовый ударный дрон самолетного типа, несущий на борту контейнер весом 1,5 или 2,5 кг — это осколочно-фугасное самодельное взрывное устройство, содержащее 600 г пластифицированной взрывчатки и 2300 металлических шариков, которые служат поражающими элементами. Фактически, это "пластмассовый короб", внутрь которого помещают пластифицированную взрывчатку и взрыватели, необходимые для выполнения той или иной миссии.

"Punisher не создан, чтобы гонять пехоту в окопах передней линии или уничтожать танки. Если у оператора и стоит задача, например, сделать небоеспособную роту танков, он будет работать не по машинам. Он во взаимодействии с подразделением разведки найдет казарму танкистов или пункт дозаправки танков или место хранения топлива и уничтожит эти объекты", — объяснил Максим Субботин принцип работы созданного беспилотника.

Кроме того дрон может уничтожать системы РЭБ, которые докучают целому ряду подразделений ВСУ, начиная от аэроразведки и заканчивая артиллерией. Так, недавно 58-я бригада уничтожила одну из машин комплекса российского новейшего средства РЭБ. Он был развернут в боевом положении и активно подавлял наши разведывательные дроны.

Среди преимуществ беспилотного летательного аппарата — тихая работа всех механизмов, что позволяет работать дрону даже в безветренные ночи. Во-вторых, Punisher оснащен комплектом модернизации, который делает его устойчивым к искажению данных средствами РЭБ. К слову, за все время существования проекта лишились всего 10 самолетов. Восемь из них – от средств РЭБ, еще два – врага сбили средствами ПВО.

"Мы используем очень качественную телеметрию и защищенные GPS, вся архитектура в дроне дублируется. Его нельзя назвать неуязвимым, но точно можно назвать стойким к РЭБ", — отметил Максим Субботин.

Из уязвимостей – как и у любых летательных аппаратов, погода. Punisher не может летать в дождь. Зато достаточно хорошо выдерживает ветер. Так, во время тестовых испытаний беспилотник сумел трижды отнести контейнер к цели, несмотря на ветер, скорость которого достигала 23 м в секунду.

Punisher — это многоразовый ударный дрон самолетного типа Фото: itc.ua

Технические характеристики дрона Punisher

тип дрона — самолетный;

крейсерская скорость — 80 км/ч;

максимальная скорость — 198 км/ч;

рабочее расстояние — до 45 км;

вес полезной нагрузки — 1,5 или 2,5 кг;

рабочая высота — 400 м.

Базовый комплекс стоит около $50 тыс. Он состоит из самого дрона, трех комплексов батарей, катапульты для запуска, наземной станции, антенны, баллистического комплекса, кейса для транспортировки и ремонтного набора. Есть также модернизированный вариант, с РЭБустойчивым комплектом — он стоит $110 тыс.

Комплекс состоит из самого дрона, трех комплексов батарей, катапульты для запуска, наземной станции, антенны, баллистического комплекса, кейса для транспортировки и ремонтного набора Фото: itc.ua

Функции беспилотника Punisher:

уничтожение командных пунктов;

ликвидация подразделений ПВО;

уничтожение систем РЭБ;

поражение складов боеприпасов и топлива;

истребление машин командной связи и казарм с врагом;

разведка.

Напомним, в начале ноября дрон Punisher уничтожил российский комплекс РЭБ за $20 млн. Тогда беспилотник отдельной роты снайперов 58-й бригады во взаимодействии со сводной группой аэроразведки 129-й отдельной бригады войск территориальной обороны ликвидировал российскую систему радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

А в начале сентября стало известно, что ВСУ получат 50 новых ударных дронов Punisher, которые перекроют 45 тысяч км фронта. Punisher считают одним из самых эффективных беспилотников украинской армии, ведь с 2016 года оккупанты не смогли сбить ни одной единицы.