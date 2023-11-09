Технику "съело" пламя: дрон Punisher уничтожил российский комплекс РЭБ за $20 млн (видео)

Система "Борисоглебск-2" призвана подавлять связь и навигацию, однако оказалась беспомощна перед украинским БПЛА-бомбардировщиком.

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Беспилотный летательный аппарат Punisher отдельной роты снайперов 58-й бригады во взаимодействии со сводной группой аэроразведки 129-й отдельной бригады войск территориальной обороны совместными усилиями уничтожили российскую систему радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Соответсвующее видео опубликовали на странице в Facebook разработчики этих дронов.

Систему РЭБ российские военные расположили в частном секторе среди жилых домов. Сначала аэроразведчики 129-й отдельной бригады заметили оборудование, а потом к операции подключился оператор беспилотников. Он направил к цели ударный дрон Punisher, который сбросил бомбу и успешно поразил РЭБ "Борисоглебск-2": система вспыхнула и ее охватило пламя. Военные уточнили, что относительно недорогому украинскому дрону удалось уничтожить технику противника стоимостью 20 млн долларов.

Дроны Punisher: технические характеристики

Идея создать Punisher появилась у команды украинских военных во время войны в 2014 году для выполнения сверхсложных задач в тылу врага, чтобы сохранить жизни защитников. В 2016-м она уже оформилась в прототип дрона. Но в то время проект был строго засекречен, чтобы защитить сам дрон и его участников от врага. В 2020 году компания-производитель ударных дронов UA Dynamics стала публичной.

Punisher являются устойчивыми к РЭБ, а благодаря тому что дрон тихий и незаметный, украинские военные получают весомое преимущество в условиях войны. Ударный дрон может использовать такие виды боеприпасов:

фугас с воздушным подрывом;

тандемный с ударным ядром;

кумулятивный;

термобарический;

управляемый.

Характеристики ударного дрона:

размах крыльев — 2 м;

крейсерская скорость — 80 км/ч;

максимальная скорость — 198 км/ч;

дальность полета — до 45 км;

эффективная высота — до 400 м;

допустимая скорость ветра — 21 м/c.

В комплект Punisher входит станция наземного управления, которая собирается в Германии (на основе защищенного по военным стандартам ноутбука Roda Lizard, поставляется в 15 армий стран НАТО), джойстик управления дроном, антенна связи на треноге и сам дрон, отдельно в боксах перевозится боекомплект. Беспилотник находится в разобранном состоянии, но собрать его можно всего за 5 минут после недолгих тренировок.

Что собой представляет РЭБ "Борисоглебск-2"

"Борисоглебск-2" — это российский комплекс, который способен подавить спутниковую связь и радионавигационные системы. Этот комплекс сделан на базе МТ-ЛБ и является потомком советского комплекса "Мандат". В комплексе есть пункт управления и отдельные машины с радиостанциями. Есть девять машин с различным оборудованием. В прошлом военные пользовались частотами до 1000 МГц, но с появлением новых технологий, таких как радиостанции УКВ и мобильные телефоны, диапазон был расширен. Теперь россияне могут работать в диапазоне до 2000 МГц, что позволяет "Борисоглебску" пеленговать и препятствовать работе УКВ-станций, GPS, мобильных телефонов, крылатых БПЛА.

Напомним, в июне 2023 года дроны Punisher за один день уничтожили техники РФ на $30 млн. Подразделение "Птицы Мадяра" успешно атаковали оккупантов на Донецком направлении. Судя по видео, за один день операторы смогли уничтожить грузовик "УРАЛ", две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и полевой склад боеприпасов.

А в начале ноября 2022 года ВСУ уничтожили огневую позицию россиян украинским дроном Punisher. Беспилотник устроил бомбардировку и точным броском снаряда предотвратил минометный обстрел.