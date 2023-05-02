"Дроны ВСУ испортили стратегию": как россияне применяют комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"

Российские комплексы "Борисоглебск-2" могут подавлять практически любые средства связи, но оказались уязвимыми перед беспилотниками.

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Россия использует комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", но дроны заставили убрать их с фронта. Об особенностях этой техники военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Флэш рассказал в Facebook.

"Борисоглебск-2" — это российский автоматизированный комплекс на гусеничной платформе МТ-ЛБ, который предназначен для радиоэлектронного подавления спутниковой связи и радионавигационных систем. Он является наследником советского комплекса "Мандат", который доработали в России, Украине и Беларуси. В комплекс входят пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с радиостанциями: Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ и Р-325УМ, а также дизельные генераторы. Полный комплект составляют девять машин с разным набором оборудования.

Во времена СССР все войска пользовались частотами до 1000 МГц, поэтому достаточно было подавить только их, но потом появление радиостанций ультракоротких волн (УКВ), беспилотников и мобильных телефонов заставили военных расширить диапазон. В частности, россияне научились работать в диапазоне до 2000 Мгц, что позволяет "Борисоглебску" пеленговать и "глушить" все УКВ-станции, включая радиостанции с псевдослучайной перестройкой частот, мобильные телефоны, GPS, крылатые БПЛА.

По оценке Сергея Флэша, у российской армии осталось не более сотни комплексов "Борисоглебск-2", около десятка она потеряла на войне в Украине. Гусеничные машины оказались весьма уязвимы для беспилотников, поэтому ВС РФ больше не применяют их на передовой.

"Вот так в один момент, массовое развитие БПЛА перевернуло всю военную стратегию, включая применение техники РЭБ", — заявил военный.

Ранее вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров назвал "Борисоглебск" одним из самых опасных комплексов РЭБ России. Он может в автономном режиме выполнять одновременно до 30 боевых задач.

Недавно OSINT-сообщество Molfar подсчитало, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла 133 комплекса РЭБ и РЛС на общую сумму $1 миллиард, в том числе 10 комплексов "Борисоглебск". Они были уничтожены, повреждены или захвачены украинскими войсками.