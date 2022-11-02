ВСУ уничтожили огневую позицию россиян украинским дроном Punisher (видео)

Беспилотник устроил бомбардировку и точным броском снаряда предотвратил минометный обстрел.

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили позиции российских войск на передовой с помощью беспилотника Punisher. Подробности в Telegram рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Командование сил ССО опубликовало в Facebook видео, на котором беспилотный авиационный комплекс поразил минометную точку ВС РФ, которую обустроили возле частного жилого дома. Сначала видно, как дрон пролетел над российской позицией, а спустя несколько секунд произошел взрыв.

Андрей Цаплиенко утверждает, что украинские военные применили украинский БПЛА Punisher. По его словам, несколько лет назад группа журналистов "1+1" освещала первые боевые вылеты этих дронов украинского производства, а сегодня ССО активно использует их на войне.

"Сначала очень трудно было убедить военных чиновников, что изделие, которое по собственной инициативе сконструировали ветераны АТО, может быть штатным оружием украинской армии. Но сегодня относительно недорогой "Панишер" эффективно выполняет функции высокоточного оружия там, где это нужно", — рассказал журналист.

Ранее писали, что украинская компания UA Dynamics собирает беспилотный авиационный комплекс Punisher эксклюзивно для ССО с 2016 года. Разработчики позиционируют его как более дешевую альтернативу ракетам и артиллерии. На сегодняшний день военные использовали дрон около 200 раз.

Характеристики ударного дрона Punisher:

Размах крыльев: 2м;

Крейсерская скорость: 80 км/ч;

Максимальная скорость: 198 км/ч;

Дальность полета: до 45 км;

Эффективная высота: до 400 м;

Допустимая скорость ветра: 21 м/c.

Punisher сбрасывает 75-мм зажигательные, кумулятивные или фугасные снаряды весом 2 кг, которые поражают танки, легкобронированную технику и живую силу. При ударе с высоты 400 метров точность попадания составляет 4 м, поэтому операторы атакуют преимущественно статичные цели: командные пункты, комплексы ПВО, средства РЭБ.

Писали также, какие еще военные БПЛА изготавливают в Украине, помимо Punisher.