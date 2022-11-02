ЗСУ знищили вогневу позицію росіян українським дроном Punisher (відео)

Безпілотник влаштував бомбардування і влучним кидком снаряда запобіг мінометному обстрілу.

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Сили спеціальних операцій Збройних Сил України вразили позиції російських військ на передовій за допомогою безпілотника Punisher. Подробиці в Telegram розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

Командування сил ССО опублікувало у Facebook відео, на якому безпілотний авіаційний комплекс вразив мінометну точку ЗС РФ, яку облаштували біля приватного житлового будинку. Спочатку видно, як дрон пролетів над російською позицією, а за кілька секунд стався вибух.

Андрій Цаплієнко стверджує, що українські військові застосували українську БПЛА Punisher. За його словами, кілька років тому група журналістів "1+1" висвітлювала перші бойові вильоти цих дронів українського виробництва, а сьогодні ССО активно використовує їх на війні.

"Спочатку дуже важко було переконати військових чиновників, що виріб, який за власною ініціативою сконструювали ветерани АТО, може бути штатною зброєю української армії. Але сьогодні відносно недорогий "Панішер" ефективно виконує функції високоточної зброї там, де це потрібно", — розповів журналіст.

Раніше писали, що українська компанія UA Dynamics збирає безпілотний авіаційний комплекс Punisher ексклюзивно для ССО з 2016 року. Розробники позиціонують його як дешевшу альтернативу ракетам та артилерії. На сьогодні військові використовували дрон близько 200 разів.

Характеристики ударного дрона Punisher:

Розмах крил: 2 м;

Крейсерська швидкість: 80 км/год;

Максимальна швидкість: 198 км/год;

Дальність польоту: 45 км;

Ефективна висота: 400 м;

Допустима швидкість вітру: 21 м/c.

Punisher скидає 75-мм запальні, кумулятивні або фугасні снаряди вагою 2 кг, які вражають танки, легкоброньовану техніку та живу силу. При ударі з висоти 400 метрів точність влучення становить 4 м, тому оператори атакують переважно статичні цілі: командні пункти, комплекси ППО, засоби РЕБ.

Писали також, які ще військові БПЛА виготовляють в Україні, окрім Punisher.