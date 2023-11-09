Техніку "з'їло" полум'я: дрон Punisher знищив російський комплекс РЕБ за $20 млн (відео)

Система "Борисоглібськ-2" покликана пригнічувати зв'язок і навігацію, проте виявилася безпорадною перед українським БПЛА-бомбардувальником.

Related video

Безпілотний літальний апарат Punisher окремої роти снайперів 58-ї бригади у взаємодії зі зведеною групою аеророзвідки 129-ї окремої бригади військ територіальної оборони спільними зусиллями знищили російську систему радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2". Відповідне відео опублікували на сторінці у Facebook розробники цих дронів.

Систему РЕБ російські військові розташували в приватному секторі серед житлових будинків. Спочатку аеророзвідники 129-ї окремої бригади помітили обладнання, а потім до операції підключився оператор безпілотників. Він направив до цілі ударний дрон Punisher, який скинув бомбу й успішно вразив РЕБ "Борисоглібськ-2": система спалахнула і її охопило полум'я. Військові уточнили, що відносно недорогому українському дрону вдалося знищити техніку противника вартістю 20 млн доларів.

Дрони Punisher: технічні характеристики

Ідея створити Punisher з'явилася у команди українських військових під час війни 2014 року для виконання надскладних завдань у тилу ворога, щоб зберегти життя захисників. У 2016-му вона вже оформилася в прототип дрона. Але на той час проєкт був суворо засекречений, щоб захистити сам дрон і його учасників від ворога. У 2020 році компанія-виробник ударних дронів UA Dynamics стала публічною.

Punisher є стійкими до РЕБ, а завдяки тому що дрон тихий і непомітний, українські військові отримують вагому перевагу в умовах війни. Ударний дрон може використовувати такі види боєприпасів:

фугас із повітряним підривом;

тандемний з ударним ядром;

кумулятивний;

термобаричний;

керований.

Характеристики ударного дрона:

розмах крил — 2 м;

крейсерська швидкість — 80 км/год;

максимальна швидкість — 198 км/год;

дальність польоту — до 45 км;

ефективна висота — до 400 м;

допустима швидкість вітру — 21 м/c.

У комплект Punisher входить станція наземного управління, яку збирають у Німеччині (на основі захищеного за військовими стандартами ноутбука Roda Lizard, постачають до 15 армій країн НАТО), джойстик управління дроном, антена зв'язку на тринозі та сам дрон, окремо в боксах перевозять боєкомплект. Безпілотник перебуває в розібраному стані, але зібрати його можна всього за 5 хвилин після недовгих тренувань.

Що собою являє РЕБ "Борисоглібськ-2"

"Борисоглібськ-2" — це російський комплекс, який здатний придушити супутниковий зв'язок і радіонавігаційні системи. Цей комплекс зроблений на базі МТ-ЛБ і є нащадком радянського комплексу "Мандат". У комплексі є пункт управління і окремі машини з радіостанціями. Є дев'ять машин із різним обладнанням. У минулому військові користувалися частотами до 1000 МГц, але з появою нових технологій, таких як радіостанції УКХ і мобільні телефони, діапазон було розширено. Тепер росіяни можуть працювати в діапазоні до 2000 МГц, що дає змогу "Борисоглібську" пеленгувати і перешкоджати роботі УКХ-станцій, GPS, мобільних телефонів, крилатих БПЛА.

Нагадаємо, у червні 2023 року дрони Punisher за один день знищили техніки РФ на $30 млн. Підрозділ "Птахи Мадяра" успішно атакували окупантів на Донецькому напрямку. Судячи з відео, за один день оператори змогли знищити вантажівку "УРАЛ", дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс "Тор" і польовий склад боєприпасів.

А на початку листопада 2022 року ЗСУ знищили вогневу позицію росіян українським дроном Punisher. Безпілотник влаштував бомбардування і точним кидком снаряда запобіг мінометному обстрілу.