Мінус десятки офіцерів: дрон Punisher знищив штаб і склад у тилу окупантів (відео)

Безпілотник завдав нищівного удару по артилерійському дивізіону росіян і дозволив українській артилерії вільно вести вогонь на ділянці фронту.

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В Україні розробили безпілотний літальний апарат Punisher, який здатний залітати на 45 кілометрів у тил російської армії, щоб знищувати техніку, склади з боєприпасами і навіть штаби. Подробицями однієї успішної операції творець дрона Максим Суботін розповів в інтерв'ю медіа ITC.

На одному з напрямків під час планування контрнаступу в Сил оборони України виникла проблема — треба було знищити склад артилерії дивізіону ЗС РФ. Однак українська артилерія не могла працювати в цьому квадраті на повну силу, оскільки над ними постійно кружляли російські розвідувальні дрони "Орлан", які зазвичай наводять російських артилеристів. З цієї ж причини в операції не могла брати участь і піхота.

Спочатку сили ППО знищили 12 "Орланів" за 9 днів, а дрон Punisher виявив склад дивізіону ворожої артилерії та підірвав його разом зі штабом ЗС РФ, який знаходився неподалік. У результаті окупанти втратили не тільки боєприпаси, а й кілька десятків офіцерів. Українські ж артилеристи змогли вільно обстрілювати противника на тій ділянці фронту.

За словами розробника, зараз на озброєнні Сил оборони України перебувають близько 250 літаків безпілотників літакового типу Punisher. А команда творців дрона отримує приблизно по чотири заявки від підрозділів на день, хоча за місяць технічні та матеріальні ресурси дають змогу створити не більше 30 таких безпілотників.

Зазначимо, що Punisher — багаторазовий ударний дрон літакового типу, що несе на борту контейнер вагою 1,5 або 2,5 кг, — це осколково-фугасний саморобний вибуховий пристрій, який містить 600 г пластифікованої вибухівки та 2300 металевих кульок, що слугують дивовижними елементами. Фактично, це "пластмасовий короб", всередину якого поміщають пластифіковану вибухівку та детонатори, необхідні для виконання тієї чи іншої місії.

"Punisher не створений, щоб ганяти піхоту в окопах передньої лінії або знищувати танки. Якщо в оператора і стоїть завдання, наприклад, зробити небоєздатну роту танків, він працюватиме не по машинах. Він у взаємодії з підрозділом розвідки знайде казарму танкістів або пункт дозаправлення танків, або місце зберігання пального і знищить ці об'єкти", — пояснив Максим Суботін принцип роботи створеного безпілотника.

Крім того, дрон може знищувати системи РЕБ, які докучають цілій низці підрозділів ЗСУ, починаючи від аеророзвідки і закінчуючи артилерією. Так, нещодавно 58-та бригада знищила одну з машин комплексу російського новітнього засобу РЕБ. Він був розгорнутий у бойовому положенні й активно придушував наші розвідувальні дрони.

Серед переваг безпілотного літального апарату — тиха робота всіх механізмів, що дає змогу працювати дрону навіть у безвітряні ночі. По-друге, Punisher оснащений комплектом модернізації, який робить його стійким до спотворення даних засобами РЕБ. До слова, за весь час існування проєкту позбулися всього 10 літаків. Вісім із них — від засобів РЕБ, ще два — ворога збили засобами ППО.

"Ми використовуємо дуже якісну телеметрію і захищені GPS, вся архітектура в дроні дублюється. Його не можна назвати невразливим, але точно можна назвати стійким до РЕБ", — зазначив Максим Суботін.

З уразливостей — як і в будь-яких літальних апаратів, погода. Punisher не може літати в дощ. Зате досить добре витримує вітер. Так, під час тестових випробувань безпілотник зумів тричі віднести контейнер до цілі, попри вітер, швидкість якого сягала 23 м на секунду.

Punisher — це багаторазовий ударний дрон літакового типу Фото: itc.ua

Технічні характеристики дрона Punisher

тип дрона — літаковий;

крейсерська швидкість — 80 км/год;

максимальна швидкість — 198 км/год;

робоча відстань — до 45 км;

вага корисного навантаження — 1,5 або 2,5 кг;

робоча висота — 400 м.

Базовий комплекс коштує близько $50 тис. Він складається з самого дрона, трьох комплексів батарей, катапульти для запуску, наземної станції, антени, балістичного комплексу, кейса для транспортування і ремонтного набору. Є також модернізований варіант, з РЕБстійким комплектом — він коштує $110 тис.

Комплекс складається з самого дрона, трьох комплексів батарей, катапульти для запуску, наземної станції, антени, балістичного комплексу, кейса для транспортування і ремонтного набору Фото: itc.ua

Функції безпілотника Punisher:

знищення командних пунктів;

ліквідація підрозділів ППО;

знищення систем РЕБ;

ураження складів боєприпасів і палива;

винищення машин командного зв'язку та казарм із ворогом;

розвідка.

Нагадаємо, на початку листопада дрон Punisher знищив російський комплекс РЕБ за $20 млн. Тоді безпілотник окремої роти снайперів 58-ї бригади у взаємодії зі зведеною групою аеророзвідки 129-ї окремої бригади військ територіальної оборони ліквідував російську систему радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2".

А на початку вересня стало відомо, що ЗСУ отримають 50 нових ударних дронів Punisher, які перекриють 45 тисяч км фронту. Punisher вважають одним із найефективніших безпілотників української армії, адже з 2016 року окупанти не змогли збити жодної одиниці.