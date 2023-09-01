ЗСУ отримають 50 нових ударних дронів Punisher: перекриють 45 000 км фронту (відео)

Punisher вважають одним із найефективніших безпілотників української армії, адже з 2016 року окупанти не змогли збити жодної одиниці.

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Збройні сили України у вересні отримають першу частину з 50 Punisher, які вважаються одними з найкращих українських дронів. Портал Dev.ua розповів, чим такі безпілотники корисні для армії.

Компанія Cosmolot зібрала 100 млн грн, які передасть на виробництво 50 дронів Punisher, здатних знищити по три цілі всього за один виліт. Завдяки безшумності та малопомітності вони залишаються непомітними для засобів радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Українські військові вже застосовують безпілотники Punisher Фото: UA Dynamics

За словами представників компанії, першу партію з 15 дронів ЗСУ отримають уже цього місяця, а наступні екземпляри безпілотників прибудуть на фронт у жовтні та листопаді. Дрони потраплять у ті підрозділи, які вже мають багатий досвід роботи з ними та краще за інших застосовують Punisher на полі бою. Представники компанії зазначають, що на їхню думку, 50 дронів Punisher здатні "прикрити" 45 000 квадратних кілометрів української території.

Одним із важливих чинників при виборі підтримки програм створення українських дронів у Cosmolot назвали багаторазовість Punisher і його захищеність. А ще цей безпілотник знищує цілі, які набагато дорожчі за його вартість.

Як дрон Punisher карає російських окупантів

Дрони Punisher розробляються з 2016 року компанією UA Dynamics. Від самого початку їх постачали тільки для Сил Спеціальних Операцій України, які боролися з окупантами в Донецькій і Луганській областях. За кілька років до вторгнення Росії наші бійці успішно застосовували Punisher понад 120 разів. Наразі для ЗСУ поставлено понад 70 комплектів Punisher.

Розробники продовжують модернізувати та покращувати цей унікальний ударний безпілотник. Незабаром на фронт надійде його модернізована версія.

"Ми будемо постачати підрозділи модернізованими дронами, які не просто можуть працювати в умовах радіоелектронної боротьби, а полюватимуть на російські РЕБи", — розповів Максим Суботін, засновник UA Dynamics. "Нехай окупанти готуються до сюрпризів", — наголосив він.

Характеристики ударного дрона:

розмах крил — 2 м;

крейсерська швидкість — 80 км/год;

максимальна швидкість — 198 км/год;

дальність польоту — до 45 км;

ефективна висота — до 400 м;

допустима швидкість вітру — 21 м/c.

Західні журналісти про дрон Punisher

Раніше Фокус розповідав, як дрони Punisher за один день знищили техніки РФ на $30 млн. Оператори здійснили п'ять нальотів, витративши бомб на $1000. Найціннішою їхньою жертвою став російський ЗРК "Тор" вартістю $25 млн.