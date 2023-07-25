"На окупантів чекає сюрприз": поліпшені дрони Punisher почнуть знищувати системи РЕБ Росії

Розробники з UA Dynamics готують секретну модифікацію БПЛА, яку росіяни не зможуть "заглушити" під час нальотів.

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Попри відчутну перевагу в засобах РЕБ на боці російських окупантів українським розробникам безпілотників є чим відповісти. За словами Максима Суботіна, члена команди UA Dynamics, який дав інтерв'ю Українському Радіо, його компанія "готує сюрприз" для агресора. Дрони Punisher модифікують з урахуванням протидії засобів радіоелектронної боротьби і безпілотники полюватимуть на РЕБ противника.

"Ми будемо постачати підрозділи модернізованими дронами, які не просто можуть працювати в умовах радіоелектронної боротьби, а полюватимуть на російські РЕБи", — розповів Максим Суботін. "Нехай окупанти готуються до сюрпризів", — наголосив він.

Максим Суботін, один із розробників дронів Punisher Фото: armyinform

За словами Максима, Росія довгі роки готувалася до нападу на Україну нехай і неефективно, зате масово налагоджуючи систему виробництва різних безпілотників. Україна не повинна відставати в цьому аспекті, адже росіяни, за словами Суботіна, готуються до затяжної війни на виснаження.

У зв'язку з цим він наголосив, що є два основні чинники, які слід впровадити в цьому сегменті: держзамовлення і чітке планування. Без держзамовлень не можна організувати перспективну й ефективну розробку дронів. А без чіткого планування, яке, своєю чергою, базується на наявності держзамовлень і термінів, не можна забезпечити своєчасне виробництво БПЛА в потрібних масштабах.

"Візьмемо практику нашого проєкту. Щоб запланувати навчання екіпажу, слід розуміти, що на четвертий тиждень навчання ми повинні віддати операторам готовий комплекс. Щоб цей комплекс був готовий на четвертий тиждень, нам потрібно станцію, що входить до складу комплексу наземного управління, попередньо замовити за 5 місяців, тому що її виробляють на заводі в Німеччині. Якщо в нас немає прогнозованого довгострокового замовлення від держави, такі процеси дуже складні з точки зору логістики, планування руху фінансів", — зазначає Максим Суботін.

Максим Суботін про створення та особливості дрона Punisher

Раніше Фокус розповідав, що український дрон Sirko вже запустили в промислове виробництво. Він зможе розвідувати позиції ворога і передавати координати для нанесення ударів артилерії. Щоправда, поки що його закуповуватимуть для ЗСУ тільки за рахунок пожертвувань.