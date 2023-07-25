Український дрон Sirko запустили у виробництво: допоможе ЗСУ винищувати окупантів (відео)

Розробники отримали дозвіл від Міноборони та вже працюють над другою ударною версією цього безпілотника.

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Українська компанія Skyassist оголосила про запуск у промислове виробництво свого розвідувального дрона Sirko. Про це повідомляє Ukrinform зі слів голови наглядової ради Ігоря Криничка.

"Зараз триває кодифікація безпілотника. На мою думку, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що робота в цьому напрямі ведеться дуже ретельно й активно", — зазначив він.

Безпілотник Sirko створили інженери з Харкова та Львова. Хоч він і є суто українською розробкою, але використовує комплектуючі з інших країн. За словами Ігоря Криничка, компанії Skyassist вдалося налагодити зв'язки з виробниками потрібних комплектуючих — не тільки китайськими, а й з ізраїльськими, канадськими, тайванськими та іншими країнами.

Поки що Міноборони не буде закуповувати безпілотник коштом держави, хоч і дало свій дозвіл на використання Sirko у військах. Його придбанням для ЗСУ займуться волонтерські організації. Початкова вартість дрона становить $3000, а в повній комплектації, з усім супутнім обладнанням, може досягати $9250.

Вартість комплектації дрона Sirko Фото: Скриншот

Що особливого в дроні Sirko

Безпілотник Sirko примітний тим, що може не тільки розвідувати поле бою і знаходити цілі противника, а й передавати координати їхнього розташування своєму операторові для завдавати ударів артилерії. Це не просто розвідувальний дрон, а й дрон для наведення.

До того Sirko — досить невеликий і непомітний дрон. Довжина крила лише 90 см, тож на робочій висоті у 200-800 м дрон практично не видно з землі, а завдяки використанню електродвигуна — ще й не чути в небі.

Завдяки використанню композитних матеріалів (понад 90% всього корпусу) Sirko дуже важко виявити засобами РЕБ. Безпілотник вміє працювати в режимі "радіомовчання", тобто проводити розвідку без будь-яких випромінювань. А якщо дрон якимось неймовірним чином все ж таки виявлять і спробують знешкодити за допомогою GPS глушника, то на цей випадок Sirko оснащений інерційним протоколом, який автоматично повертає його на початкову точку без використання GPS.

Дрон передає на наземну станцію потоковий цифровий закодований сигнал телеметрії та аналоговий закодований сигнал з камери. Відео передається на будь-який пристрій або одночасно на два девайси (ноутбук, планшет, смартфон).

На думку полковника запасу Юрія Калгушкіна, який консультував розробників, Sirko за своїми характеристиками перевершує коптери на кшталт DJI Mavic і дуже необхідний українським військовим. Експерт відзначив як переваги українського дрона досить хорошу дальність польоту апарата — до 25 км, і тривалість роботи — до 1,5 годин.

Подробиці про розробку БПЛА Sirko

На шляху до другої версії Sirko

За словами Ігоря Криничка, компанія Skyassist отримала безліч відгуків про роботу Sirko на передовій від наших героїв з Куп'янського напрямку, Херсона та Миколаївської області. Компанія цінує всі відгуки та звертає увагу на побажання військових, які безпосередньо працюють з їхніми дронами.

Зараз Skyassist активно працює над другою версією свого безпілотника, а в майбутньому обов'язково створить і ударну модель дрона Sirko. Наразі протягом минулого червня розробники відвантажили на фронт понад сотню комплексів Sirko, але виробничі потужності дають змогу збільшити їхню кількість до 1000 на місяць.

Ігор Криниченко про дрон Sirko

Раніше Фокус розповідав, що у дрона Sirko є "наземний побратим" — протитанковий робот "Сірко". Завдяки своїм колесам і неможливості виявити його за допомогою РЕБ, робот може під'їхати до танка або іншої бронетехніки й знищити її.