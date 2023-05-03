"Має бути в кожній роті": інженери зроблять тисячі дронів Sirko для ЗСУ (відео)

За словами розробників, Sirko коштує майже як безпілотники DJI Mavic, але перевершує їх за льотними характеристиками та захистом від засобів РЕБ.

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Команда українських інженерів із Харкова розробила безпілотники Sirko, які вже використовують військові. Голова наглядової ради компанії Skyassist Ігор Криничко розповів подробиці "Суспільному".

Sirko — це безпілотник типу "літаюче крило", який призначений для ведення розвідки. Він оснащений електродвигуном, акумулятором та відсіком з легкознімною кришкою для корисного навантаження — туди військові можуть встановити обладнання для повітряної зйомки, шифрування зв'язку або іншу електроніку, необхідну для виконання місій.

Одна з головних переваг "Сірка" — непомітність під час польоту. У цьому йому допомагає "радіопрозорий" матеріал, невидимий для радарів, і невеликі розміри — розмах крила становить лише 93 см. Як пояснив Ігор Криничко, дрон може летіти в режимі радіомовчання, вимкнувши всі прилади, що випромінюють сигнали, які може помітити ворог. Він рухається запрограмованим маршрутом, знімаючи те, що відбувається на землі, а після повернення військові вивчають кадри.

Розробники також запевняють, що Sirko надійно захищений від засобів радіоелектронної боротьби, тобто може працювати під впливом різних "глушилок", є системи захисту від "спуфінгу" — технології підміни сигналів. Ще дрон оснащений інерційною системою, що дозволяє "досить точно" літати в зонах, де пригнічується супутникова навігація.

"Ми вважаємо, що Україна за допомогою нашого літачка, так само як і отаман Сірко, не програє жодної битви, — зазначив Ігор Криничко. — Завдяки масовості ми досягаємо вартості не вищої, ніж у славнозвісних "Мавіків". Ми ведемо до того, щоб солдат не боявся втратити цей літак, щоб завжди була можливість його замінити. Що б ви не робили — це витратний матеріал, тому можливість відновлення дуже важлива".

Українська армія вже отримала від волонтерів 50 безпілотників "Сірко" та активно застосовує їх на фронті. Ігор Криничко поділився, що дрон уже пройшов випробування Міністерства оборони, військові попросили щось змінити, після чого команда планує підписати державний контракт на масове виробництво.

Як додав полковник запасу Юрій Калгушкін, який консультує розробників, Sirko за характеристиками перевершує цивільні коптери типу DJI Mavic і дуже потрібний українським військовим. Він виділив досить хорошу дальність польоту апарату – до 25 км, та тривалість роботи – до 1,5 години.

"Ми говоримо, що такий дрон має бути в кожному батальйоні, а я скажу, що такий дрон має бути в кожному відділенні та роті. Це тактичний та оперативно-тактичний рівень", — наголосив військовий.

Кореспондентка "24 каналу" з Харкова Ганна Черненко повідомила, що розробники Sirko можуть виготовляти до 1000 безпілотників на місяць за наявності всіх необхідних комплектуючих. Наприклад, вони можуть щодня штампувати до 200 корпусів, які потрібно оснастити двигуном і електронікою.

У квітні представники Skyassist повідомили про отримання матриці, необхідної для масового виробництва дронів Sirko. До кінця літа вони планують виготовити 2000 одиниць.