Украинский дрон Sirko запустили в производство: поможет ВСУ истреблять оккупантов (видео)

Разработчики получили разрешение от Минобороны и уже работают над второй ударной версией этого беспилотника.

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Украинская компания Skyassist объявила о запуске в промышленное производство своего разведывательного дрона Sirko. Об этом сообщает Ukrinform со слов председатель наблюдательного совета Игоря Криничко.

"Сейчас идет кодификация беспилотника. По моему мнению, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении ведется очень тщательно и активно", — отметил он.

Беспилотник Sirko создали инженеры из Харькова и Львова. Хоть он и является чисто украинской разработкой, но использует комплектующие из других стран. По словам Игоря Криничко, компании Skyassist удалось наладить связи с производителями нужных комплектующих – не только китайскими, но и с израильскими, канадскими, тайваньскими и другими странами.

Пока что Минобороны не будет закупать беспилотник за счет государства, хоть и дало свое разрешение на использование Sirko в войсках. Его приобретением для ВСУ займутся волонтерские организации. Начальная стоимость дрона составляет $3000, а в полной комплектации, со всем сопутствующим оборудованием, может достигать $9250.

Стоимость комплектации дрона Sirko Фото: Скриншот

Что особенного в дроне Sirko

Беспилотник Sirko примечателен тем, что может не только разведывать поле боя и находить цели противника, но и передавать координаты их расположения своему оператору для нанесения ударов артиллерии. Это не просто разведывательный дрон, но и дрон-наводчик.

К тому Sirko – достаточно небольшой и незаметный дрон. Длина крыла всего 90 см, поэтому на рабочей высоте в 200-800 м дрон практически не видно с земли, а благодаря использованию электродвигателя — еще и не слышно в небе.

Благодаря использованию композитных материалов (более 90% всего корпуса) Sirko очень трудно обнаружить средствами РЭБ. Беспилотник умеет работать в режиме "радиомолчания", т.е. проводить разведку без каких-либо излучений. А если дрон каким-то невероятным образом все же обнаружат и попытаются обезвредить с помощью GPS глушителя, то на этот случай Sirko оснащен инерционным протоколом, который автоматически возвращает его на начальную точку без использования GPS.

Дрон передает на наземную станцию ​​потоковый цифровой закодированный сигнал телеметрии и аналоговый закодированный сигнал с камеры. Видео передается на любое устройство или одновременно на два девайса (ноутбук, планшет, смартфон).

По мнению полковника запаса Юрия Калгушкина, который консультировал разработчиков, Sirko по своим характеристикам превосходит коптеры типа DJI Mavic и очень необходим украинским военным. Эксперт отметил в качестве преимуществ украинского дрона достаточно хорошую дальность полета аппарата — до 25 км, и продолжительность работы — до 1,5 часов.

Подробности о разработке БПЛА Sirko

На пути ко второй версии Sirko

По словам Игоря Криничко, компания Skyassist получила множество отзывов о работе Sirko на передовой от наших героев с Купянского направления, Херсона и Николаевской области. Компания ценит все отзывы и обращает внимание на пожелания военных, которые непосредственно работают с их дронами.

Сейчас Skyassist активно работает над второй версией своего беспилотника, а в будущем обязательно создаст и ударную модель дрона Sirko. На данный момент в течение прошедшего июня разработчики отгрузили на фронт более сотни комплексов Sirko, но производственные мощности позволяют увеличить их количество до 1000 в месяц.

Игорь Криниченко о дроне Sirko

Ранее Фокус рассказывал, что у дрона Sirko есть "наземный собрат" – противотанковый робот "Сирко". Благодаря своим колесам и невозможности обнаружить его с помощью РЭБ, робот может подъехать к танку или другой бронетехнике и уничтожить ее.