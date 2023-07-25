"Оккупантов ждет сюрприз": улучшенные дроны Punisher начнут уничтожать системы РЭБ России

Разработчик из UA Dynamics готовят секретную модификацию БПЛА, которую россияне не смогут "заглушить" во время налетов.

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Несмотря на ощутимое преимущество в средствах РЭБ на стороне российских оккупантов украинским разработчикам беспилотников есть чем ответить. По словам Максима Субботина, члена команды UA Dynamics, который дал интервью Украинскому Радио, его компания "готовит сюрприз" для агрессора. Дроны Punisher модифицируют с учетом противодействия средств радиоэлектронной борьбы и беспилотники будут охотиться за РЭБ противника.

"Мы будем снабжать подразделения модернизированными дронами, которые не просто могут работать в условиях радиоэлектронной борьбы, а будут охотиться за российскими РЭБами", ― рассказал Максим Субботин. "Пусть оккупанты готовятся к сюрпризам", ― подчеркнул он.

Максим Субботин, один из разработчиков дронов Punisher Фото: armyinform

По словам Максима, Россия долгие годы готовилась к нападению на Украину пусть и неэффективно, зато массово налаживая систему производства различных беспилотников. Украина не должна отставать в этом аспекте, ведь россияне, по словам Субботина, готовятся к затяжной войне на истощение.

В связи с этим он подчеркнул, что есть два основных фактора, которые следует внедрить в этом сегменте: госзаказ и четкое планирование. Без госзаказов нельзя организовать перспективную и эффективную разработку дронов. А без четкого планирования, которое, в свою очередь, базируется на наличии госзаказов и сроков, нельзя обеспечить своевременное производство БПЛА в нужных масштабах.

"Возьмем практику нашего проекта. Чтобы запланировать обучение экипажа, следует понимать, что на четвертую неделю обучения мы должны отдать операторам готовый комплекс. Чтобы этот комплекс был готов на четвертую неделю, нам нужно станцию ​​входящую в состав комплекса наземного управления предзаказать за 5 месяцев, потому что ее производят на заводе в Германии. Если у нас нет прогнозируемого долгосрочного заказа от государства, такие процессы очень сложны с точки зрения логистики, планирования движения финансов", — отмечает Максим Субботин.

Максим Субботин о создании и особенностях дрона Punisher

Ранее Фокус рассказывал, что украинский дрон Sirko уже запустили в промышленное производство. Он сможет разведывать позиции врага и передавать координаты для нанесения ударов артиллерии. Правда пока его будут закупать для ВСУ только за счет пожертвований.