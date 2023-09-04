"Обескровит танки РФ": создатели раскрыли секреты украинского дрона Punisher (видео)

Главная задача Punisher заключается в нанесении неожиданных ударов по вражеским позициям, которые не достает ствольная артиллерия — для этого созданы специальные боеприпасы.

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Ударные дроны Punisher, которые в данный момент получают модернизированную защиту от средств радиоэлектронной борьбы, очень популярны в Вооруженных силах Украины. Об особенностях использования этого беспилотника и о его "звездных" пилотах проекту "Зе Інтерв'юер" рассказали его разработчики из компании UA Dynamics Максим Субботин и Петр Розенбаум.

Максим Субботин и Петр Розенбаум — разработчики дрона Punisher Фото: UA Dynamics

Самый частый вопрос, который слышат разработчики: чем же отличается легендарный турецкий БПЛА Bayraktar TB-2 от популярного сейчас Punisher? "Байрактары" находятся в управлении ВВС Украины, потому что по своим размерам являются, по сути, автономными самолетами. Punisher можно поставить в любое боевое подразделение. Эти дроны действовали успешно потому что оккупанты в самом начале войны недооценили важность ПВО. Но когда стало понятно, какой огромный ущерб наносят армии РФ эти дроны, то россияне подтянули средства противовоздушной обороны и сейчас эти беспилотники в основном используются для разведки. Хотя эти дроны стали появляться на передовой и, как говорят западные военные эксперты, это происходит из-за успешного уничтожения систем ПВО армии РФ, а так же из-за точечных ударов вглубь территории России: оккупантам приходится оттягивать комплексы, давая свободу "Байрактарам".

"Байрактары" - большие самолеты и име пользуется только ВВС Украины

"На них установлены очень мощные средства оптоэлектронной разведки. Эти модули позволяют "Байрактарам" выполнять миссии не переходя линию фронта и оставаться в относительной безопасности от ПВО российской армии", — говорит один из разработчиков Punisher Петр.

Инженер отмечает, что, к сожалению, до сих пор на Punisher приходится ставить китайские комплектующие. Проблема даже не в том, чтобы их ввезти в Украину, а в том, чтобы вывезти из США или Японии — слишком много бюрократических процедур для подобных комплектующих двойного назначения. По его словам, война дронов перешла на такой высокий уровень, что комплектующими двойного назначения (которые можно использовать и в гражданских и в военных дронах) уже не обойтись. Поэтому нужен именно "военный уровень" материалов, а стоят они значительно дороже, хотя, конечно, полностью оправдывают затраты.

"Стоимость каждого Punisher я не могу назвать точно, ведь все зависит от комплектации. К тому же, мы начали устанавливать на них особую защиту от РЭБ, что значительно повлияет на стоимость. В любом случае это около $50 тыс. за полный комплект", — отмечает Петр Розенбаум.

Дроны Punisher собирают из качественных комплектующих, которые очень сложно достать Фото: UA Dynamics

В комплект Punisher входит станция наземного управления, которая собирается в Германии (на основе защищенного по военным стандартам ноутбука Roda Lizard, поставляется в 15 армий стран НАТО), джойстик управления дроном, антенна связи на треноге и сам дрон, отдельно в боксах перевозится боекомплект. Беспилотник находится в разобранном состоянии, но собрать его можно всего за 5 минут после недолгих тренировок.

"Но если подходить к делу основательно, не спеша и со всеми проверками, то для сборки всей установки и готовности к запуску понадобится не более 15 минут", — говорит Максим Субботин, один из разработчиков Punisher. "Однако перед этим бойцам нужно выбрать площадку для старта, вырыть окоп с бруствером, чтобы не стать жертвой "Ланцета" или других российских дронов, которые сейчас охотятся за беспилотными подразделениями", — отмечает Субботин. Для оптимального обслуживания комплекса Punisher требуется три человека: один собирает дрон, другой устанавливает катапульту, а третий работает с системой управления.

Сборка Punisher в умелых руках занимает 5 минут, но при условии готовой позиции Фото: Скриншот

Для военных операций на линии фронта было бы неплохо иметь хотя бы по одному комплекту Punisher на каждые 10 километров, считают в UA Dynamics. "Конечно, нужно добавить к этому еще по одному комплекту ежемесячно, ведь каким бы хорошим не был дрон, ПВО врага тоже не дремлет", — отмечает Петр.

Главная задача при разработке концепции Punisher заключалась в необходимости неожиданных для врага ударов по его позициям за пределами действия ствольной артиллерии, рассказал в интервью Максим. Он отмечает, что с помощью беспилотника можно наносить более точные удары, чем из артиллерийских систем, а радиус поражения 2,5 килограммов взрывчатки составляет около 34 метров, что многократно подтверждено на практике.

Максим Субботин и контейнер для боеприпаса дрона Punisher Фото: armyinform

"В момент прилета боеприпаса 2300 шариков калибра 5.56 разлетаются именно в таком радиусе поражая оккупантов, которые рискнули собраться вместе", — говорит Максим.

Однако по его словам, изначально все-таки Punisher имя в каждом боеприпасе 600 г взрывчатки, в первую очередь планировался для поражения тыловых запасов врага, например, складов со взрывчаткой или топливных заправщиков, уничтожение которых "обескровливает" танки. "В идеале, нужно дождаться момента, когда заправщик будет заправлять танк, и тогда ударив по нему вы можете уничтожить и тяжелую бронетехнику", — отмечает разработчик дрона. Конечно, в UA Dynamics разработали и кумулятивный боезаряд, который предназначен как раз для уничтожения бронетехники. Он стоит не дороже, чем "шариковый" — в районе 100$.

Известный DJ Топольский является оператором Punisher Фото: Скриншот Солист "Бумбокс" Андрей Хлывнюк пилот Punisher Фото: Скриншот

Интересный факт: с дронами Punisher в составе ВСУ работают известный ди-джей Анатолий Топольский и солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк. Топольский является оператором дрона (работает со станцией наземного управления), а Хлывнюк является именно пилотом дрона — от его умения зависит результат миссии.

Ранее Фокус рассказывал, что всего за один день дроны Punisher за один день уничтожили техники РФ на $30 млн. Операторы совершили пять налетов, потратив бомб на $1000. Самой ценной их жертвой стал российский ЗРК "Тор" стоимостью $25 млн.

Писали также, что ВСУ получат 50 штук обновленных дронов Punisher, которые с 2016 года ни разу не смогли сбить на поле боя.