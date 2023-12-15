"Никто не простит": в КГВА отреагировали на скандал с укрытием в школе во время обстрела (видео)

По словам главы городской военной администрации Сергея Попко, он взял дело под личный контроль и виновные будут найдены. При этом одна из мам учеников заявила, что охранник поступил правильно, ведь собакам нет места в бомбоубежищах.

14 декабря охранник одной из столичных школ мог не пустить детей в укрытие во время ракетной атаки. Причиной стало то, что несовершеннолетние пришли вместе с домашним животным. Фокус разобрался, что об этом известно.

Инцидент прокомментировали в Киевской городской военной администрации. В Telegram-канале отметили, что четверг стал тревожным днем для столицы, ведь прозвучало 5 воздушных тревог, общая длительность которых составила практически пять часов. Кроме того, ВС РФ выпустили ракеты "Кинжал", одна из которых была уничтожена в районе Киева силами ПВО.

"К счастью, от падения обломков никто не пострадал. Но это лишь счастливое стечение обстоятельств. Потому что во время воздушной тревоги, во время реальной угрозы жизни киевлян, не все жители смогли получить свободный доступ к укрытиям", — говорится в сообщении.

В качестве примера был приведен случай в Святошинском районе, где двое детей не смогли попасть в школьное укрытие, несмотря на то, что они являются учениками. Охранник якобы не пропустил их, отмечают в КГВА, из-за того, что они были с собакой.

Представители городской военной администрации отметили, что это недопустимый случай и уже было зарегистрировано уголовное производство, а Святошинская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту "заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению".

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что собирается держать это дело на личном контроле. Он добавил, что важно не только найти виновных, но и выяснить, почему возник такой прецедент.

"Сейчас обращаюсь к каждому руководителю, кто ответственен за комплекс укрытий или за одно, конкретное укрытие в городе — проведите внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом, ответственным за допуск людей! Все должны понимать и выполнять безапелляционное правило — все укрытия должны быть открыты во время тревоги и доступны для всех жителей Киева без исключения! Это вопрос жизни! Ошибок вам никто не простит! Да и вы себе не простите", — заявил Сергей Попко.

В КГВА прокомментировали скандал в Киеве со школьным укрытием Фото: Скриншот В КГВА прокомментировали скандал в Киеве со школьным укрытием Фото: Скриншот

Скандал со школьным укрытием: реакция родителей

Журналисты "Новини.Live" взяли комментарий у матери одного из учеников учебного заведения. Она считает, что якобы есть правило, о котором знают все — нельзя приходить с собаками в укрытие, ведь там и так нечем дышать. В связи с этим женщина считает, что охранник поступил правильно.

"Это бомбоубежище школьное. Не имеют права сюда заходить с собаками. Я, как педиатр, знаю, что сейчас очень ухудшилась обстановка с астмами и аллергиями. Сравнивать бомбоубежища в метро и школьное — это две очень разные вещи", — говорит женщина.

Она также отметила, что была лично в школьном укрытии и там нечем дышать. Очень много детей и родителей, которые оказались там из-за обстрела. В связи с этим охрана действовала так, как должна была, говорит мать.

"У нас вот там (возле главного входа, — ред.) все оставляют своих собачек. Всегда. Это наше правило школьное, все об этом знают", — подытожила женщина.

Руководство школы на момент публикации материала никак не прокомментировало инцидент.

Напомним, 15 декабря стало известно об очередном скандале с укрытиями. 11-летний мальчик и 12-летняя девочка пытались спрятаться в бомбоубежище школы, однако их внутрь не пустил охранник. Причиной такого поступка стало то, что дети были с собакой породы мальтипу и отказались оставлять ее на улице. Журналистка Татьяна Даниленко заявила, что речь идет о школе №40 в Святошинском районе.