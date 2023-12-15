Боевики ХАМАС освободили еще одну израильтянку, но убили ее товарища, — СМИ (фото)

Террористы похитили гражданина Франции и Израиля 28-летнего Элия Толедано вместе с 21-летней подругой Мией Шем во время резни 7 октября.

Израильский спецназ обнаружил тело убитого боевиками ХАМАС заложника Элиа Толедано, которого похитили вместе с подругой Мией Шем. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на информацию Армии обороны Израиля.

Бабушка Мии несколько недель назад рассказала, что та была со своим другом и больше ничего о нем не слышали.

Боевики похитили гражданина Франции и Израиля 28-летнего Элия Толедано вместе с 21-летней подругой Мией Шем во время резни 7 октября на музыкальном фестивале Supernova. Но 30 ноября девушку освободили после более чем 50 дней в плену.

Элиа Толедано

Израильские силы 15 декабря сообщили, что привезли тело погибшего домой в Израиль и передали родственникам "искренние соболезнования".

Миа Шем

"Наша национальная задача — найти заложников и вернуть их всех домой. Мы работаем вместе со службами безопасности, используем все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть всех заложников домой", — сообщили военные Израиля.

По данным ЦАХАЛ, Толедано — 20-й заложник, погибший в секторе Газа, и шестой, которого вернули домой.

Более сотни израильских заложников были освобождены во время кратковременного прекращения огня. Считается также, что в Газе остается 134 человека, и не все из них живы.

Спустя несколько дней после освобождения израильско-французская тату-художница Миа показала новую татуировку, посвященную пережитым ужасам.

На руке было написано: "7.10.23 мы снова потанцуем". Она поделилась фото в соцсетях и написала: "7.10.23 никогда не забуду. Боль и страх, тяжелые зрелища, друзья, которые не вернутся, и те, кого мы должны вернуть".

Миа Шем

"Но мы победим, мы еще будем танцевать!" — добавила она.

Напомним, что родственники скорбят об ирландском "ангеле", которая погибла от рук террористов ХАМАС.

Также сообщалось, что герой спас десятки человек во время атаки ХАМАС: поймал 7 гранат, но 8-я его убила.