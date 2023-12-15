Южная Корея передала Украине 10 спецмашин для разминирования (фото)

Спецсредства привлекут к процессу гуманитарного разминирования деоккупированных территорий, рассказали в посольстве.

Десять машин для разминирования производства хорватской компании DOK-ING получило наше государство от Южной Кореи. Об этом сообщили в посольстве Украины в Южной Корее в Facebook.

Соответствующая техника уже прибыла в пункт назначения, где будет распределена между подразделениями ГСЧС. Машины привлекают к процессу гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.

Посольство выражает искреннюю благодарность корейского правительства за предоставленную технику. Дипломаты надеются и на дальнейшую поддержку.

Фото: Посольство Украины в Республике Корея

Техника DOK-ING в Украине

В марте 2023 года машины для разминирования DOK-ING были привлечены к работе в Херсонской области. Как заявлял руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, разминирование осуществляется постоянно, но это процесс, который требует определенного времени и кропотливой работы.

Херсонская область, по его словам, получила 2 механизированные комплексы разминирования DOK-ING MV-4 и МѴ-10 производства Хорватии. Эти комплексы считают одними из лучших в мире роботизированных систем для разминирования. Они способны осуществлять разминирование определенных территорий с производительностью работы до 4 000 — 5 000 квадратных метров в день. Это реализуется в зависимости от сложности выполнения задач. Функционал этих комплексов — фантастический, однако главное их преимущество — сохранение жизней саперов.

Напомним, в ноябре в Херсонской области саперы обследовали почти 20% правобережья. По информации заместителя начальника Херсонской ОГА Ольги Малярчук, только на прошлой неделе саперы уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов. Она отметила, что приоритетом областных властей была и остается защита местных жителей от российских атак. Поэтому был осуществлен ряд шагов по восстановлению и модернизации систем централизованного оповещения населения Херсонской области об опасности ракетных атак и обстрелов. Работы проводятся за счет областных бюджетов.