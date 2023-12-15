"Проверяет рестораны": СБУ проводит "контрдиверсионные" меры в Киеве (видео)

По словам журналистов, в то же самое время представители ТЦК и СП проверяют военнообязанных украинцев, которые могут нарушать правила воинского учета.

Служба безопасности Украины с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят "контрдиверсионные" меры безопасности в Киеве. Об этом сообщает "24 канал".

В сообщении говорится, что спецслужбы проверяют людей, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. В то же самое время представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки проверяют военнообязанных украинцев, которые могут нарушать правила воинского учета.

Кроме того, в сети распространяется видео, на котором мужчины в военной форме посетили ресторан, как предполагается, "Веранда на Днепре".

СБУ и ТЦК заметили в ресторане в Киеве: реакция нардепа

Народный депутат Украины Ярослав Железняк у себя в Telegram отреагировал на сообщения СМИ о действиях СБУ, МВД и Миграционной службы.

"Хм, я правильно понимаю, что это сообщение упрощенно читать надо как: "СБУ проверяет рестораны"?" — написал он.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили мужчину, который "не умеет воевать". Украинец в один день попал на проверку данных в военкомат, прошел медосмотр и получил "боевую повестку". Уже на следующий день его должны были отправить в часть, но у мужчины были другие планы.

Кроме того, сообщалось, что военком Одесской области назвал количество мобилизованных депутатов. Все категории граждан, как пояснил начальник Одесского ОТЦК и СП Александр Охрименко, обязаны сверить данные и подпадают под призыв, за исключением бронированных или имеющих другие основания, которые дают им не быть призванными в ряды Вооруженных сил.