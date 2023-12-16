Наступают небольшими группами: ВС РФ продвинулись в Марьинке, в районе Авдеевки и Бахмута, — ISW

Российские войска наступают ударными группами до 20 военнослужащих при поддержке бронетехники и имеют успехи на многих участках фронта.

ВС РФ имеют продвижение на многих участках фронта. Они захватили новые позиции на Купянском направлении, продвинулись в районе Бахмута и вблизи Авдеевки. Об этом говорится в аналитическом отчете за 15 декабря американского Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Луганщине

ВС РФ 15 декабря вели наступательные действия под Купянском и в северной части Синьковки и заняли вблизи села новые позиции возле Синьковки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты вытеснили украинские войска с позиций к северу от Синьковки и безуспешно наступали на восток от населенного пункта. Журналист Юрий Бутусов заявил, что российские войска провели неудачный механизированный штурм возле Синьковки.

Ситуация в Донецкой области

15 декабря российские российские захватчики вели наземные атаки к северо-востоку от Бахмута, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Российские военные блогеры утверждали, что ВС РФ перехватили инициативу к северу от Соледара и вытеснили украинские силы с неопределенных позиций вблизи Раздоловки.

Также оккупанты продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и достигли подтвержденных успехов, в частности, они заявили, что продвинулись на северо-запад от Клещиевки и в направлении Орехово-Васильевки и Григорьевки и закрепились в районе Богдановки. Аналитики ISW отметили, что не видели визуального подтверждения этих утверждений. Российские блогеры утверждали, что ВС РФ также продвинулись на северо-запад от Клещиевки, захватили тактические высоты в направлении Ивановского и вытеснили украинские силы с позиций в Андреевке.

Российские источники заявили, что ВС РФ намерены окружить Часов Яр. Правда российские блогеры уверены, что окружить Часов Яр будет сложно из-за больших украинских укреплений и расположения населенного пункта на тактической высоте. ISW оценивает, что российские силы находятся минимум в девяти километрах от Часового Яра.

15 декабря российские войска также продолжали наступление в районе Авдеевки и недавно продвинулись вблизи Степного и Первомайского. Российские военные утверждают, что ВС РФ продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватили позиции в лесной зоне к северу от Степного, в поселке и к юго-западу от поселка и что также продвигаются "широким фронтом" возле Новокалинового и продвинулись до двух километров в глубину к северу от Авдеевки. Кроме этого росСМИ заявили, что 14 декабря российские войска продвинулись вблизи Очеретино и промышленной зоны Авдеевки. 15 декабря Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отбили не менее 45 атак российских войск к востоку от Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, Первомайского и Невельского. Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении российские войска наступают ударными группами до 20 военнослужащих при поддержке бронетехники.

Российские войска 15 декабря продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от города Донецка и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной Марьинке. Российские военные утверждали, что ВС РФ почти полностью захватили Марьинку, а украинские силы контролируют менее двух процентов населенного пункта. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили не менее 17 российских атак вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Ситуация на Южном направлении

Министерство обороны России заявило, что российские войска на прошлой неделе отбили две украинские атаки в районе границы Донецко-Запорожской области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска 15 декабря безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской области к северу от Приютного и вблизи Старомайорского.

Украинские и российские источники заявили, что украинские войска нанесли удар по оккупированному Мариуполю Донецкой области 14 декабря по торговому центру "Порт-Сити", где российские войска хранили военную технику, в том числе компоненты системы ПВО. Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что причиной взрыва в торговом центре стала детонация неидентифицированного патрона на парковке и что ВС РФ хранят в торговом центре неисправные боеприпасы.

Российские войска проводили наступательные операции в западной Запорожской области, но 15 декабря не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Работино, к северо-западу от Вербового и к западу от Новопокровки. Российский источник утверждал, что российские войска борются с нехваткой транспорта на запорожском направлении и что российские войска не имеют ремонтных баз для техники в тыловых районах.

Ситуация на левом берегу Днепра

Силы обороны продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области. Военкор РФ утверждал, что российские войска совершили серию вылазок на восток от Крынок, а ВСУ впоследствии отступили вглубь самих Крынок 13-14 декабря.

15 декабря российские войска возобновили авиаудары по Херсонской области. Южное оперативное командование Украины заявило, что российские войска нанесли по Херсонской области пять авиаударов 25 планирующими бомбами и неопределенным количеством ракет Х-31П.

Напомним, что Киев выдержал шестую воздушную атаку российских оккупантов с начала декабря. ВС РФ вернулись к той тактике, которую они использовали весной. Они постоянно меняли, комбинировали, чередовали виды и типы средств воздушного поражения.