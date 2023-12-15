ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: в ISW рассказали, какие территории захватил враг (карта)

Российские военные ведут мощные штурмовые действия возле поселка Степового и железной дороги, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Авдеевском направлении. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 декабря.

"Российские войска 14 декабря продолжили наступательные действия на Авдеевском направлении и недавно подтвердили продвижение", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 14 декабря российские военные продвинулись на юг от железнодорожного пути, проходящего к северо-западу от Степового. Российские военные утверждали, что оккупанты продолжают штурмовые действия возле Степового и продвигаются вдоль железнодорожного полотна в районе.

Представитель украинской бригады, которая дислоцируется на Авдеевском направлении, предположил, что враг ведет особенно сильные штурмы в районе между Степовым и железной дорогой. По его словам, ВС РФ пытаются вывезти тела в этом районе.

По информации российских блогеров, ВС РФ якобы закрепляют на юго-восточной окраине Авдеевки, в частности вдоль улицы Колоса, однако аналитики не наблюдали визуальных доказательств этого. Зато в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили атаки противника у самой Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки, к югу от Северного и у Первомайского и Невельского.

Авдеевское направление

Напомним, 15 декабря в СМИ сообщили, что ВС РФ пытаются штурмовать украинские позиции малыми группами пехоты. По словам заместителя командира 25-го штурмового батальона ВСУ Ивана Смага, враг уменьшил количество людей в группе и оставил их без поддержки.

14 декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что оккупанты бросили на штурм Авдеевки 40 тысяч военных. По его словам, противник пытается штурмовать город с трех направлений — с севера, юга и с востока.