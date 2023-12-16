ВС РФ пошли в наступление на Макеевку и Терны, — Луганская ОГА

Несмотря на тяжелые погодные условия Силы обороны отражают штурмы россиян. Из-за непогоды вновь затруднено применение авиации и дронов.

Российские подразделения, которые находились на Луганщине, двинулись в сторону Донецкой области. Об этом 16 декабря сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

Он отметил, что несмотря на тяжелые погодные условия Силы обороны отражают вражеские атаки и штурмы россиян.

"Вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, что неподалеку от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. В то же время из-за непогоды вновь затруднено применение авиации и дронов. За прошедшие сутки враг использовал их по одному разу", — проинформировал Лысогор.

Он отметил, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли из минометов и артиллерии Невское, Белогоровку и территорию Серебрянского леса.

Артем Лысогор также сообщил, что в оккупированном Лисичанске россияне провалили принудительную паспортизацию.

Напомним, что Российские военные продолжают наступать в Марьинке Донецкой области. Бои там происходят буквально за каждый дом.

5 декабря сообщалось, что ВС РФ возобновили наступление в районе Марьинки. Город в Донецкой области находится на линии фронта с 2014 года.