Ученики и родители превратились в "партизан": как учатся дети на оккупированных территориях, — DW

Взрослые и школьники копают ямы во дворах, чтобы спрятать ноутбуки и мобильные телефоны или скрываются на чердаках и в сараях, чтобы поймать мобильный сигнал" для проведения онлайн-уроков по украинской программе.

Несмотря на запугивание оккупантов, проверку гаджетов и угрозы на оккупированных территориях есть дети, которые продолжают учиться по украинской программе. Тот, кто хочет учиться онлайн в украинской школе, должен скрываться. Об этом пишет издание DW.

Там, где есть возможность, некоторые учатся онлайн со своими учителями, которые выехали из оккупации. Есть и такие преподаватели, которые остались в оккупации, но рискуют своей жизнью и проводят онлайн-уроки на украинском.

Утром идет в российскую школу, а вечером учится в украинской школе

Учительница, которая живет на оккупированной территории Херсонской области, рассказала DW анонимно, как учатся ее дети.

"Утром мой ребенок идет в школу, где мы вынуждены с учениками говорить на русском и показывать им книги на русском. Вечером проводим детям уроки онлайн на украинском и учим их всему нашему", — рассказывает она.

По ее словам, почти год оккупации их школа не работала, а дети учились только онлайн по украинской программе, но в августе 2023 года к учителям пришли российские солдаты и под дулами автоматов заставили начать учебный процесс по российской программе

"Это трудно, ведь никто из детей в нашем селе не говорит по-русски, дети просто не воспринимают это, особенно в младшей школе. Поэтому мы формально проводим уроки там, а дома по вечерам учим и учимся. Но это при условии, что есть интернет. Очень часто он слабый для онлайна или вообще нет", — говорит женщина.

По состоянию на 24 декабря 2022 года около 918 учебных заведений для детей 6-17 лет находились на оккупированных РФ территориях Украины. В этих школах Россия превратила обучение в пропаганду и пытается исказить историю и искоренить украинскую культуру и идентичность.

"На оккупированных Россией территориях запугивание и принуждение является ежедневной реальностью для семей, детей и преподавательского персонала. Никто не может быть в безопасности под непрерывной российской кампанией террора в Украине", — отметила представитель Amnesty International Анна Райт.

Ученики и родители превратились в "партизан"

Несмотря на все сложности с начала оккупации некоторые учителя и родители пытались организовать школьное обучение по украинской программе. Одна из женщин рассказала Amnesty International, что дети и родители превратились в "партизан" Они копали ямы у себя во дворах, чтобы спрятать ноутбуки и мобильные телефоны. Также они прятались на чердаках и в старых сараях, чтобы поймать сотовый сигнал" для проведения онлайн уроков по украинской программе.

Библиотекарь одной из школ рассказала, что она тайно согласовывала встречи с детьми и родителями, чтобы передать им украинские книги.

Угрозы родителям и детям

Мама 15-летнего Кирилла из оккупированного села на Херсонщине Ксения рассказала, что к ним наведался учитель и спросил у парня, будет ли он ходить в школу. Женщина отказалась отпускать своего сына в российскую школу

"В начале сентября мужчины в российской военной форме пришли и сказали им, если парень не появится в школе завтра, на следующей неделе приедет автобус и заберет его в приют в России. Кирилл вернулся в школу и увидел, что она вся теперь завешана российской государственной символикой, а на входе в нее и внутри стоит вооруженная охрана", — говорится в исследовании Amnesty International.

Учительница, которая выехала из оккупированной бердянской общины в Запорожье, рассказала, что детей заставляют петь гимн России, а тем, кто отказывается, угрожают забрать их от родителей на "перевоспитание в российских детских домах". Также детей заставляют доносить на тех, кто имеет проукраинскую позицию.

Требования создать украинскую онлайн-школу для оккупированных территорий

Координатор общественной организации "Донбасс-СОС" Виолетта Артемчук говорит, что первое время родители на оккупированных территориях не соглашаются на обучение их детей по российской программе, но впоследствии у них не остается выбора. Детям трудно учиться параллельно онлайн в украинской школе из-за того, что сайты с онлан-уроками блокируют, а чтобы обойти блокировку, нужно устанавливать очень мощные VPN-сервисы.

По словам Виолетты Артемчук, на горячую линию "Донбасс-СОС" и в дальнейшем поступают обращения от родителей и учеников с оккупированных территорий относительно того, где можно получить украинское образование.

Как считает представительница украинского Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова, нужно создать единую украинскую онлайн-школу, программа которой была бы адаптирована к потребностям детей на оккупированных территориях. По ее словам, активисты предлагали создать такую онлайн-школу еще в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса, однако этого сделано так и не было. За десять лет оккупации Украина потеряла целое поколение детей, констатирует Потапова.

Напомним, что секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал к "защите молодежи от интернета и западного образования". Он считает, что интернет и западное образование искажают идеи патриотизма и принижают геополитическое значение России в мире.