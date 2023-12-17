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В нападках на Байдена Трамп цитировал Путина, хвалил Орбана и Ким Чен Ына (видео)

Александр Флоранский
Фото: Sky News | Дональд Трамп и Владимир Путин

Бывший глава Белого дома напомнил о словах Путина, заявившего, что преследование политического соперника Джо Байдена в интересах России.

В минувшую субботу бывший президент США Дональд Трамп в своих нападках на нынешнего главу Белого дома Джо Байдена привел цитату президента РФ Владимира Путина и заявил об "угрозе демократии". Об этом сообщает CNN.

"Джо Байден — угроза демократии. Он угроза, — заявил Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Дареме (штат Нью-Гэмпшир). — Даже Владимир Путин… говорит, что Байден — и это цитата — "политически мотивированное преследование его политического соперника очень хорошо для России, потому что показывает прогнившую американскую политическую систему, которая не может учить других демократии".

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Трамп также отметил двух других авторитарных иностранных лидеров. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он назвал "очень уважаемым", а председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына "очень любезным".

"Виктор Орбан, очень уважаемый премьер-министр Венгрии, сказал, что Трамп — это человек, который может спасти Западный мир", — заявил Трамп.

Насчет северокорейского лидера он сказал, что "ему не очень нравится эта администрация, но ему нравлюсь я". В Нью-Гемпшире перед своими сторонниками Трамп обвинил действующего главу государства в своих юридических тяготах.

"Они используют правовое принуждение в качестве оружия для вмешательства в выборы на высоком уровне, потому что мы значительно опережаем их в опросах", — заявил Трамп.

В отношении 45-го президента США проводятся судебные разбирательства в Нью-Йорке, Джорджии и Вашингтоне (округ Колумбия). Ему предъявлены федеральные обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Суд также рассматривает его роль в участии в заговоре для отмены результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Байден.

Напомним, что из Белого дома в последние дни президентства Трампа исчезла секретная папка о РФ.

Также сообщалось, что Трамп обогнал Байдена в предвыборных опросах.