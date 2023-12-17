В нападках на Байдена Трамп цитировал Путина, хвалил Орбана и Ким Чен Ына (видео)

Бывший глава Белого дома напомнил о словах Путина, заявившего, что преследование политического соперника Джо Байдена в интересах России.

В минувшую субботу бывший президент США Дональд Трамп в своих нападках на нынешнего главу Белого дома Джо Байдена привел цитату президента РФ Владимира Путина и заявил об "угрозе демократии". Об этом сообщает CNN.

"Джо Байден — угроза демократии. Он угроза, — заявил Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Дареме (штат Нью-Гэмпшир). — Даже Владимир Путин… говорит, что Байден — и это цитата — "политически мотивированное преследование его политического соперника очень хорошо для России, потому что показывает прогнившую американскую политическую систему, которая не может учить других демократии".

Трамп также отметил двух других авторитарных иностранных лидеров. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он назвал "очень уважаемым", а председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына "очень любезным".

"Виктор Орбан, очень уважаемый премьер-министр Венгрии, сказал, что Трамп — это человек, который может спасти Западный мир", — заявил Трамп.

Насчет северокорейского лидера он сказал, что "ему не очень нравится эта администрация, но ему нравлюсь я". В Нью-Гемпшире перед своими сторонниками Трамп обвинил действующего главу государства в своих юридических тяготах.

"Они используют правовое принуждение в качестве оружия для вмешательства в выборы на высоком уровне, потому что мы значительно опережаем их в опросах", — заявил Трамп.

В отношении 45-го президента США проводятся судебные разбирательства в Нью-Йорке, Джорджии и Вашингтоне (округ Колумбия). Ему предъявлены федеральные обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Суд также рассматривает его роль в участии в заговоре для отмены результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Байден.

Напомним, что из Белого дома в последние дни президентства Трампа исчезла секретная папка о РФ.

Также сообщалось, что Трамп обогнал Байдена в предвыборных опросах.