Президент России убежден, что НАТО провоцирует страну-агрессора на конфликт. Владимир Путин пообещал, что, хотя раньше проблем якобы не было, теперь они будут.

Президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в том, что альянс якобы создает конфликт несмотря на нежелание Москвы портить отношения. Об этом он сказал в комментарии журналисту телеканала "Россия", как передает Фокус.

"Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине XX века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения", — заявил Путин.

По его словам, если раньше Финляндия и Россия не имели проблем в отношениях, то теперь они появятся.

"Потому, что мы там теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные военные подразделения. Зачем им это надо? Бред какой-то просто", — отметил глава Кремля.

Он убежден, что конфликт провоцирует именно НАТО — расширением блока.

"С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в образе России иметь. Вот и все", — подчеркнул президент РФ.

Путин заверил, что Москва якобы не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО и не хочет портить с ними отношения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин установил новые сроки, за которые ВС РФ приказано захватить Авдеевку. С предыдущей задачей они не справились.

Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина потеряла свой шанс подписать "выгодное мирное соглашение". По его словам, теперь такое соглашения возможно только в случае капитуляции Киева.