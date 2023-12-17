Вражеский дрон убил сына известного ученого в Одесской области

Падающий дрон пробил крышу дома и взорвался внутри, когда мужчина отдыхал в одной из комнат.

В результате атаки дронов на Одессский район, по которым отработала ПВО, обломки беспилотников повредили жилые дома и убили человека. Как пишет "Думская", погибший – 54-летний Дмитрий Иваница, сын известного ученого-микробиолога Владимира Иваницы — профессора и проректора Одесского национального университета имени Мечникова. Его сын также был сотрудником учебного заведения: он возглавлял издательство "Одесский национальный университетʼ

По информации издания, один из беспилотников упал на дом, пробил крышу и взорвался внутри. В это время хозяин отдыхал на диване в одной из комнат и погиб в постели.

По словам тех, кто знал покойного, он был хорошим человеком.

"Дима был очень отзывчивым, мы между собой называли его "добрая душа". Он был верующим человеком, никогда не отказывался от помощи тем, кто был рядом. Мы строили небольшую церковь в этом поселке, и Дмитрий всегда был в гуще событий", – говорит местный житель, кришнаит Владимир.

Алена, соседка погибшего, которая во время атаки была в подвале, рассказала журналистам, что в небе над селом в пригороде Одессы развернулся настоящий воздушный бой, люди слышали много сильных взрывов и испытывали страх. Все продолжалось 20 минут.

Последствия взрыва Shahed Фото: ГСЧС

Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины, отметила, что обломки "шахедов" разлетелись на большое расстояние и спровоцировали пожары.

"Падение обломков Shahed вызвали пожары в нескольких домах на этой улице. Площадь пожаров была достаточно большой, всего более 400 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб, других пострадавших нет. Возможно, люди еще не оправились от шока, но мы готовы предоставить медицинскую помощь, на месте работали психологи ГСЧС", — добавила полковник ВСУ.

Гуменюк подчеркнула, что российские военные изменили тактику обстрелов, и теперь "шахеды" летят над жилыми кварталами. И хотя ПВО успешно сбивает большую часть дронов, обломки падают на дома людей.

Ночью над Одесской областью мобильные группы ПВО сбили девять вражеских беспилотников.

Ранее Фокус писал, что в Одесской области украинский военный сбил обновленный Shahed из пулемета. Также украинские военные учатся уничтожать Shahed на симуляторах.