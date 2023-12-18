По "приказу Путина": в России от женщин требуют рожать детей (видео)

По мнению российского депутата Андрея Гурулева, российские военные должны "начинать с себя" и расширять свои семьи во время отпусков, после чего "доложить по результату".

Российских военных призывают выполнять "приказ Путина" и рожать детей для преодоления демографических вызовов. Соответствующее заявление сделал российский депутат Андрей Гурулев, в эфире "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Во время шоу Гурулев привел пример разговора с российским военным. По его словам, "выполнять задания" они должны во время отпусков, а через девять месяцев оккупанты должны "доложить по результату".

Российский депутат напомнил заявление Путина о необходимости в восстановлении традиции многодетности, которое он сделал во время заседания Всемирного русского народного собора. По его словам, у военных после войны в Украине жизнь не будет "лучше и веселее", поэтому им надо расширять свои семьи.

По его словам "начинать надо с себя", поэтому даже если мужу 45 лет, а жене 42, они еще успеют родить ребенка.

Собственно, как пишет The Moscow Times, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что решить демографический кризис можно рождая больше детей в семьях. В частности, он говорил, что большое количество детей в российской семье должно быть нормой, ведь несколько поколений назад в семьях было по семь-восемь детей.

Напомним, российский депутат Валерий Селезнев предложил выпускать заключенных женщин в обмен на рождение ребенка. По мнению Селезнева, познав "сложности жизни" такие женщины могут быть прекрасными мамами

Как сообщалось в начале этого года, в России пятый год подряд сокращается население. Только за 2022 год численность населения сократилось более чем на полмиллиона человек.