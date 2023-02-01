Минус полмиллиона человек за год: в РФ пятый год подряд сокращается население, — Росстат

В стране-агрессоре постоянно ухудшающуюся демографическую ситуацию объясняют низкой рождаемостью. Год назад сокращение население списывали на смертность от Covid-19.

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Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила 146,425 млн человек, снизившись за прошлый год на 555 тыс. (минус 0,38%). Об этом говорится на официальном сайте Росстата.

Как уточняется, снижение зафиксировано, даже несмотря на учет данных переписи, которая увеличила число граждан РФ в начале прошлого года на 1,4 млн человек.

Согласно сообщению статистики, городское население страны-агрессора оценивается в 109,6 млн человек, сельское — 36,8 млн граждан.

Российская статистика говорит о стремительном сокращении россиян пятый год подряд. Так, в 2018 году население уменьшилось на 100 тысяч, в 2019-м — на те же 100 тысяч, в 2020-м — на 500 тысяч и в 2021-м — на 600 тысяч.

В стране-агрессоре резко ухудшающуюся демографическую ситуацию объясняют низкой рождаемостью. Так, в январе-ноябре прошлого года количество рожденных в России детей уменьшилось на 6,8% — до 1,2 млн против 1,3 млн за аналогичный период 2021 года. Сегодня в России в относительном измерении рождаемость на 100 тыс. населения составляет лишь 9,8 ребенка — это минимальные цифры с 2001 года.

При этом год назад рекордное сокращение на 600 тыс. связали с высокой смертностью от Covid-19.

Как считает демограф Института Гайдара Игорь Ефремов, если война в Украине продолжится, то в России рождаемость в следующем году будет самой низкой с конца 1990-х. Он уверен, что число рожденных детей упадет до миллиона, передает его слова The Moscow Times.

На сайте также отмечается, что статистические данные из оккупированных территорий Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей — пока не учитываются.

Напомним, летом прошлого года директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. Птухи Элла Либанова рассказала в интервью "Суспільному", что выехавшие в другие страны украинки с высшим образованием могут найти хорошую работу за границей и вряд ли уже вернутся домой. По словам социолога, существует риск того, что после окончания войны не женщины поедут назад в Украину, а их мужья отправятся за рубеж.