Мінус півмільйона людей за рік: в РФ п'ятий рік поспіль скорочується населення, — Росстат

У країні-агресорі демографічну ситуацію, що постійно погіршується, пояснюють низькою народжуваністю. Рік тому скорочення населення списували на смертність від Covid-19.

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Чисельність постійного населення Росії на 1 січня 2023 склала 146,425 млн осіб, знизившись за минулий рік на 555 тис. (мінус 0,38%). Про це йдеться на офіційному сайті Росстату.

Як уточнюється, зниження зафіксовано, навіть незважаючи на облік даних перепису, який збільшив кількість громадян РФ на початку минулого року на 1,4 млн осіб.

Згідно з повідомленням статистики, міське населення країни-агресора оцінюється в 109,6 млн осіб, сільське — 36,8 млн громадян.

Російська статистика говорить про стрімке скорочення росіян п'ятий рік поспіль. Так, у 2018 році населення зменшилося на 100 тисяч, у 2019-му — на ті ж 100 тисяч, у 2020-му — на 500 тисяч і в 2021-му — на 600 тисяч.

У країні-агресорі демографічну ситуацію, що різко погіршується, пояснюють низькою народжуваністю. Так, у січні-листопаді минулого року кількість народжених у Росії дітей зменшилася на 6,8% — до 1,2 млн проти 1,3 млн за аналогічний період 2021 року. Сьогодні у Росії у відносному вимірі народжуваність на 100 тис. населення становить лише 9,8 дитини — це мінімальні цифри з 2001 року.

Рік тому рекордне скорочення на 600 тис. пов'язали з високою смертністю від Covid-19.

Як вважає демограф Інституту Гайдара Ігор Єфремов, якщо війна в Україні продовжиться, то в Росії народжуваність у наступному році буде найнижчою з кінця 1990-х. Він упевнений, що кількість народжених дітей впаде до мільйона, повідомляє The Moscow Times.

На сайті також зазначається, що статистичні дані з окупованих територій України — Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей поки не враховуються.

Нагадаємо, влітку минулого року директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. Птухи Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю "Суспільному", що українки з вищою освітою, які виїхали в інші країни, можуть знайти хорошу роботу за кордоном і навряд чи вже повернуться додому. За словами соціологині, існує ризик того, що після закінчення війни не жінки поїдуть назад в Україну, а їхні чоловіки вирушать за кордон.