Рождественские фейерверки: ВСУ уничтожили станции РЭБ "Житель" и ЗРК "Бук" россиян (видео)

По словам украинских защитников, противник пытается беречь свои комплексы ПВО и РЭБ, чтобы Силы обороны якобы не смогли нанести по ним удары. Это россиянам не помогает.

14-й отдельный полк Вооруженных сил Украины устроил для противника "рождественские фейерверки" на поле боя. В результате российские оккупанты понесли потери. Об этом говорится на странице в социальной сети Facebook 18 декабря.

Отмечается, что ВС РФ берегут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ведь понимают их важность в условиях войны. При этом бойцы ВСУ делают все для того, чтобы найти вооружение противника и уничтожить его.

"Когда уничтожаются эти комплексы открываются ворота для прилета ракетного счастья. И оно прилетит", — говорится в сообщении.

В сотрудничестве с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" и "Хортица" украинские защитники нашли и ликвидировали комплексы ВС РФ, которые лишь вредили.

В результате противник остался без станции РЭБ Р-330Ж "Житель", которая перехватывала БПЛА и вредила связи на поле боя. Также уничтожили радиолокационную станцию, которая подсвечивала цели для ЗРК "Бук М2".Речь про 9С36.

Вдобавок ВС РФ остались без "Бук" М3. Это современная версия зенитного ракетного комплекса средней дальности, которой противник часто пользовался на передовой.

Все результаты работы 14-го полка ВСУ можно увидеть на ролике, который был опубликован в сети. Украинские защитники продолжают рушить планы российских оккупантов и приближают победу.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что морпехи уничтожили технику РФ на левом берегу Херсонской области. По данным аналитиков, бои за село Крынки продолжаются. Россияне пытались на технике сбежать с позиций, однако украинские защитники нанесли по ним удары и тем самым задали темп битвы.