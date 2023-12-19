"Это не воин": командир "К-2" Верес резко раскритиковал принудительную мобилизацию в Украине

По словам майора ВСУ Кирилла Вереса, Украина проигрывает войну, если рассматривать ее в целом. Он отметил, что в армию попадают люди, которые не хотят воевать и не готовы к этому морально.

Для Вооруженных сил Украины настало тяжелое время — они проигрывают войну, а украинцы не хотят служить. Такое мнение высказал командир батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес в интервью ТСН.

"Если говорить о войне за все фронты, то мы войну проигрываем", — выразил свое мнение командир батальона "К-2" Кирилл Верес.

Командир батальона резко раскритиковал методы принудительной мобилизации в Украине. Он заявил, что такие методы приводят к тому, что в армию попадают люди, которые не хотят воевать и не готовы к этому морально.

"Такой воин мне не нужен", — сказал Верес. "Это не воин. Я хочу, чтобы в мое подразделение люди шли сами".

Комбат также отметил, что ситуация на фронте сейчас очень тяжелая. По его словам, Украина проигрывает войну, если рассматривать ее в целом.

"Мы выживаем, но не побеждаем", — сказал он.

Верес добавил, что многие украинцы перестали хотеть воевать, потому что потеряли надежду на быструю победу.

"Мы думали, что летом будем в Крыму", — сказал он. "Но этого не произошло".

Верес подчеркнул, что он доверяет своему командованию, но не всем его решениям.

"Я всегда говорю личному составу всю правду", — сказал он. "Я не хочу создавать иллюзий".

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Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская высказала мнение о том, что Генштаб ВСУ не поддерживает демобилизацию из-за недостатка человеческих ресурсов.

Ранее военный аналитик, участник АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий высказал мнение о возможной отправке украинских правоохранителей на фронт. По его утверждению, на данный момент в тылу находится значительное количество сотрудников полиции.