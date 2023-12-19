"Секретная информация": "АТЕШ" узнал о проблемах россиян при производстве крылатых ракет (фото)

Партизаны сообщили, что Дубненский машиностроительный завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32, которые должны поставляться в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

Партизаны движения "Атеш" побывали в Дубненском машиностроительном заводе (Московская область) и получили доступ к документации и ценной информации предприятия. Им удалось выявить секретную информацию о проблемах россиян при производстве крылатых ракет. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Нам стало известно, что вышеупомянутый завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. До 10 ноября необходимо было произвести 80 ракет, но сделано фактически лишь 61. Наш источник из руководства завода сообщает, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза", — говорится в сообщении.

Как добавили партизаны, по просьбе руководства завода сроки производства перенесли до конца декабря текущего года. То есть, поставлена задача произвести еще 19 ракет.

"Мы выяснили, что данные ракеты поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в в/ч 35020-В гарнизона "Белая". В обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные с Ту-22М3 для пуска ракет Х-32. Мы будем усиленно работать, чтобы уменьшить возможности РФ производить оружие и продолжать вести войну против Украины", — заявили в "Атеш".

"АТЕШ" узнал о проблемах россиян при производстве крылатых ракет

Напомним, 14 декабря стало известно, что украинские партизаны провели успешный ночной рейд по улицам Москвы, в частности "Атеш" проник в воинскую часть Национальной гвардии России, которая расположена на улице Проектируемый проезд 4579, 56. Подполью удалось отснять несколько "интересных материалов", их уже передали Вооруженным силам Украины.

11 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке воинской части Росгвардии в Котовске Тамбовской области. Партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части, он поделился важными списками и информацией. Также стало известно, что часть подразделений Росгвардии задействована в войне против Украины, в результате потери некоторых из них достигают 70%.