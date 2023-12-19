"Заплатила высокую цену": у союзников Украины нет плана победы над Россией, — FT

По мнению издания, альтернативой мирному соглашению с Путиным может стать замораживание войны по корейскому сценарию. Журналисты акцентируют внимание на том, что после разделения Корейского полуострова на два государства, Южная Корея добилась экономических успехов.

Украина вступает в новый год, сталкиваясь с недостатком боеприпасов, финансов и дипломатической поддержки. Однако основной причиной этих проблем является отсутствие четкой стратегии победы у страны и ее союзников. Этот дефицит теории успеха ставит под вопрос устойчивость поддержки Украины со стороны западных стран. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Издание отмечает, что текущая ситуация полностью контрастирует с оптимизмом, присущим началу года. В начале украинским и западным сторонникам было ясно, как достичь победы. Планом было начать наступление, прорвать российские линии и угрожать Крыму, в надежде на вынужденные мирные переговоры. Одни надеялись на это, другие — на падение Путина.

"Но контрнаступление провалилось — и ни "ястребы", ни "голуби" так и не увидели воплощения своей теории победы в жизнь", — говорится в материале FT.

По мнению британских журналистов, перспективы на 2024 год выглядят неутешительно. Журналисты отмечают, что украинские вооруженные силы уже сталкиваются с нехваткой боеприпасов. ЕС и США едва согласовывают новую военную помощь. Обещания поддержки "столько, сколько потребуется" начинают превращаться в ограничения.

"Без новых денег положение Украины на поле боя может быстро ухудшиться. В Москве Путин уже начал говорить о том, что без поддержки извне Украину ждет крах", — подчеркивают в FT.

Возможно, предполагают журналисты, 2024 станет годом, когда Россия вернется к наступлению, если западная помощь не будет достаточной. Однако даже если война останется в тупике, время может оказаться на стороне России. Обе стороны видят, что западная поддержка Украины хрупка. Россия понесла ужасные потери, но Украина, с ее населением в несколько раз меньшим, также пострадала.

Внутренняя политика, включая президентские выборы в США, заставляет американцев стать менее заинтересованными в поддержке Украины. После неудачи контрнаступления появился скептицизм относительно перспектив Украины.

Издание отмечает, что без убедительного плана победы давление на Украину для переговоров с Россией будет только увеличиваться. Украина могла бы сделать уступки, если бы была уверена в соблюдении Россией договоренностей. Но опыт показывает, что любые соглашения с Россией могут быть нарушены.

"Но украинские чиновники могут привести целый ряд соглашений, которые Путин заключал, а затем нарушал. Они считают, что любое прекращение боевых действий будет просто использовано Россией как возможность перевооружиться", — пишет FT.

Замороженный конфликт

Альтернативой могло бы стать замораживание конфликта перед полноценным мирным соглашением, которое предполагает наличие перемирия. В рамках этого соглашения стороны останавливают боевые действия, но не разрешают ключевые политические вопросы. Примером тут служит завершение Корейской войны и последующее разделение полуострова на Северную и Южную Корею, отмечает издание.

"Южнокорейская модель также указывает на возможную новую теорию победы для Украины. Как только боевые действия в Корее прекратились, южнокорейцы смогли сосредоточиться на восстановлении своей экономики — и добились огромного успеха", — пишет FT.

При таком варианте развития событий крайне важно, что Украина сохраняет доступ к Черному морю и контролирует Одесский морской торговый порт.

"Он [Киев] также получил зеленый свет на начало переговоров о вступлении в ЕС, что должно сочетаться с увеличением финансовой и технической помощи, чтобы начать процесс восстановления экономики", — добавили в FT.

Издание отмечает, что даже у самых активных поддерживающих Украину на Западе теперь появляется голос о том, что Киеву стоит признать замороженный конфликт и провозгласить свою победу.

"Мы должны изменить мировое восприятие и заявить, что Путин потерпел неудачу", — утверждает один бывший американский чиновник.

Действительно, в этом конфликте результаты для России оказались куда менее благоприятными, чем многие аналитики надеялись в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, пишет FT.

"Россияне потерпели унизительное поражение в битве за Киев. Путин пожертвовал сотнями тысяч жизней ради незначительных территориальных достижений. И у России — впервые за много веков — практически нет союзников на европейском континенте", — говорится в статье.

В отличие от России, отмечают журналисты, Украина в настоящее время пользуется безмерной международной поддержкой и уважением. Хотя страна заплатила высокую цену за эту войну, ее статус независимого государства с собственной гордой культурой и идентичностью уже никогда не будет подвергнут сомнению.

"В большой истории это победа, которая действительно будет иметь значение", — резюмирует FT.

Напомним, украинский военный, командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр" раскритиковал статью NYT, в которой попытка ВСУ закрепиться на левобережье Херсонщины и удержать плацдарм в Крынках была названа "самоубийственной миссией".