Обстреляли промзону Курахово и повредили школу: в ОВА сообщили об ударах россиян

Повреждения получили инфраструктурные объекты в населенных пунктах Курахово, Новоселовка, Раздоловка, Васюковка, Торское и Заречное.

Российские оккупанты обстреляли промышленную зону в Курахово, нанесли удары по школе и частным домам. Подробности сообщил и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз в Telegram.

На Донецком направлении за минувшие сутки враг совершил атаки по инфраструктуре. Повреждения получила школа в Новоселовке Первой Очеретинской громады.

В Курахово захватчики обстреляли промышленную зону. Также произошли атаки на Раздоловку и Васюковку в Соледарской громаде, Торское и Заречное Лиманской громады и Северск.

Подвергся атаке и частный сектор. На Горловском направлении три частных дома и многоэтажный дом в Часовоярской громаде были повреждены. На Лисичанском направлении также поврежден дом в Верхнекаменском Звановской общины.

Ситуация в Донецкой области от Генштаба ВСУ

В районе Бахмута, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ за 19 декабря, враг провел 21 атаку. Силы обороны Украины и в дальнейшем наносить оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Вблизи Авдеевки украинские защитники сдерживают российских оккупантов. Враг не оставляет попыток окружить город. Наши воины стойко держат оборону и в дальнейшем, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны в целом отбили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Первомайского, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска сдерживают врага неподалеку Новомихайловки Донецкой, где отбили 13 атак противника.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил.

Напомним, 18 декабря на Херсонщине в результате артобстрела пострадали 9 полицейских. Они помогали гражданским.