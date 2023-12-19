Житель Одессы перешел на сторону РФ и пытался завербовать сотрудницу СБУ — фото

В СБУ говорят, что мужчина выехал из Украины еще в 90-х годах, однако вернулся в 2014 году для совершения беспорядков в интересах РФ. После объявления его в розыск мужчина сбежал в Приднестровье.

За госизмену на 15 лет посадили жителя Одессы, который работал на Россию и пытался завербовать сотрудницу украинской службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, мужчина пытался создать свою агентурную сеть в Одесской области, которая бы шпионила за украинскими военными. В нее он хотел завербовать работников силовых ведомств.

Фото: СБУ

Сообщается, злоумышленник выехал из Украины еще в 90-х годах. Сначала он воевал на стороне так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Далее он, будучи в российском спецназе "Эдельвейс", участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне.

Фото: СБУ

Вернуться в Украину мужчина решил в 2014 году. По информации СБУ он совершал беспорядки в интересах России, за что его объявили в розыск.

Чтобы не попасть в руки украинских правоохранителей предатель сбежал в Приднестровье. Там в 2019 году его завербовали работники российской ФСБ.

За совершенные им преступления суд признал одессита виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в СБУ разоблачили агентов РФ, которые навели российские ракеты на многоквартирный дом в Запорожье. Тогда в результате удара погибли 5 человек, а еще 5 — получили ранения.

Также украинская спецслужба в конце ноября сообщила подозрение киевскому блогеру, который провоцировал на конфликты военных и правоохранителей. Свои действия он транслировал в соцсети.

Также в начале декабря в Украине задержали мужчину, который самостоятельно обратился в ФСБ для сотрудничества. По информации следствия, он навел вражеские ракеты на Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.