"В Киеве меньше мобилизуют": в Раде ответили на критику "несправедливого" призыва (видео)

Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский прокомментировал слухи о том, что в небольших населенных пунктах активнее мобилизуют мужчин. По его словам, такие слухи — следствие "субъективного восприятия".

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил, отличается ли подход к проведению мобилизации в городах и селах Украины. Об этом известно из эфира Radio NV.

"Говорить, что в Киеве меньше мобилизуют, чем в селах или поселках — это очень субъективное восприятие", — отметил он.

Вениславский прокомментировал тезис, что в столице якобы не трогают военнообязанных. Он объяснил, что в селе может проживать только тысяча человек.

"Все друг друга знают и понимают, что соседа родного брата, отца, дядю призвали на военную службу", — подчеркнул член комитета ВР.

В то же время, по словам Вениславского, в Киеве подобная информация "размывается". Это объясняется масштабами — в городе проживают несколько миллионов человек.

"Я не думаю, что есть какая-то такая зависимость, что в малых населенных пунктах больше мобилизуют людей, чем в больших", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в Украине действуют планы мобилизации по областям.

Комментарий Федора Вениславского (о "несправедливой" мобилизации — с 15:49)

Напомним, нардеп Инна Совсун ответила, когда в Украине могут мобилизовать женщин.

Депутат Марьяна Безуглая обнародовала детали нового законопроекта о мобилизации, над которым работает Верховная Рада. Парламентарии хотят изменить систему отсрочек от службы.