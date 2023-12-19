Имеют приказ захватить до нового года: командир ВСУ о тактике оккупантов в районе Синьковки

ВС РФ продвигают вперед штурмовые группы, а за ними создают эшелонированную оборону, для того чтобы было куда отойти и подвозить БК, рассказал офицер.

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Синьковку на Купянском направлении. Они имеют приказ взять населенный пункт до нового года. Об этом "Эспрессо" рассказал командир одного из подразделений ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский.

"Враг пытается захватить Синьковку до нового года. Уже несколько раз была информация от российских военачальников, которая не соответствует действительности, что россияне взяли Синьковку. Но наши ребята стоят там и не отдают ни одного дома. Синьковка — это небольшой населенный пункт, но он стратегический", — пояснил Ярославский.

Он отметил, что на штурм Синьковки ВС РФ бросает на штурм позиций Сил обороны Украины экс-вагнеровцев и бойцов "Шторм-Z".

"Их методы введения боя нам уже давно знакомы. Они продвигают вперед штурмовые группы, а за ними создают эшелонированную оборону. Для того чтобы было куда откатиться и подвозить БК", — отметил Ярославский.

Напомним, что в ВСУ назвали три категории оккупантов, которые воюют на фронте. По мнению украинских военных, враг прекрасно понимает, куда и для чего идут. В частности идут в наступление с криком: "укроп, умри".

Ранее сообщалось, что 19 декабря министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о планах увеличить армию до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч контрактников.