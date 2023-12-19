"Прославился" жестокостью к проукраинским жителям: в Мелитополе взорвали оккупанта, — Федоров

В результате взрыва ранен полицейский из Краснодара, который приехал в Мелитополь из России, чтобы заработать денег и работать в оккупационной полиции.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье прогремел взрыв. Пострадал оккупант-полицейский, который приехал из России. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Что-то взорвалось неподалеку от школы, которую оккупанты захватили одной из первых. Больше всего напугался известный полицейский каратель, который живет неподалеку и "прославился" жесткостью к проукраинским жителям", — проинформировал Иван Федоров.

Он отметил, что в результате взрыва ранен полицейский из Краснодара, который приехал в Мелитополь из России, чтобы заработать денег и работать в оккупационной полиции.

Городской голова также напомнил, что на днях "что-то случилось" с железной дорогой в Мелитополе, которую оккупанты используют как артерию для переброски тяжелого вооружения и боеприпасов.

Напомним, что 2 декабря в ГУР сообщили, что в Мелитополе партизаны уничтожили несколько российских оккупантов и поразили вражеский топливозаправщик.

27 ноября, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что произошла перестрелка между подпольщиками с "кадыровцами". Пока "кадыровцы" ожидали подмогу, их автомобиль взорвался.