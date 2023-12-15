Возил боеприпасы и топливо: в Мелитополе партизаны подорвали грузовой поезд, – ЦНС
По информации украинского подполья, за этот год украинским диверсантам удалось провести одиннадцать успешных операций на железной дороге.
В пятницу, 15 декабря, на территории временно оккупированного Мелитополя партизаны подорвали поезд, который перевозил грузы российских захватчиков. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Сообщается, что поезд ежедневно доставлял в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо из Крымского полуострова. На обратном пути он вывозил руду, зерно и поврежденную технику.Важно
"Благодаря героям подполья поезд свое движение завершил окончательно", — констатировали в подполье.
Как отмечают в ЦНС, партизаны осуществили контролируемый взрыв "прямо под носом" у ФСБ. В результате был нанесен ущерб железной дороге и тепловозу с вагонами. Оккупационные власти пытаются скрыть факт подрыва.
По информации подполья, оккупанты окружили место происшествия и обыскивают территорию. Для выявления диверсантов были задействованы сотрудники ФСБ, полицейские-коллаборанты, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории.
В ЦНС подчеркнули, что это уже одиннадцатая успешная операция партизан на железнодорожных путях за этот год.
"Нынешняя же диверсия является далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль", — говорится в публикации.
Напомним, 2 декабря в ГУР сообщили, что в Мелитополе силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику.
Ранее, 27 ноября, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в районе города произошла перестрелка подпольщиков с "кадыровцами". Он отметил, что пока "кадыровцы" ожидали подмогу, их автомобиль взорвался.