Возил боеприпасы и топливо: в Мелитополе партизаны подорвали грузовой поезд, – ЦНС

По информации украинского подполья, за этот год украинским диверсантам удалось провести одиннадцать успешных операций на железной дороге.

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В пятницу, 15 декабря, на территории временно оккупированного Мелитополя партизаны подорвали поезд, который перевозил грузы российских захватчиков. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что поезд ежедневно доставлял в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо из Крымского полуострова. На обратном пути он вывозил руду, зерно и поврежденную технику.

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"Благодаря героям подполья поезд свое движение завершил окончательно", — констатировали в подполье.

Как отмечают в ЦНС, партизаны осуществили контролируемый взрыв "прямо под носом" у ФСБ. В результате был нанесен ущерб железной дороге и тепловозу с вагонами. Оккупационные власти пытаются скрыть факт подрыва.

По информации подполья, оккупанты окружили место происшествия и обыскивают территорию. Для выявления диверсантов были задействованы сотрудники ФСБ, полицейские-коллаборанты, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории.

В ЦНС подчеркнули, что это уже одиннадцатая успешная операция партизан на железнодорожных путях за этот год.

"Нынешняя же диверсия является далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль", — говорится в публикации.

Напомним, 2 декабря в ГУР сообщили, что в Мелитополе силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику.

Ранее, 27 ноября, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в районе города произошла перестрелка подпольщиков с "кадыровцами". Он отметил, что пока "кадыровцы" ожидали подмогу, их автомобиль взорвался.