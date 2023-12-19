Стянули больше войск, чем было при Пригожине: вблизи Бахмута ВС РФ сосредоточили 80 тысяч солдат

ВС РФ намерены до Нового года решить вопрос с несколькими секторами вокруг города, чтобы создать плацдарм для развития наступления на Часов Яр и выхода на левую сторону от "железной дороги", говорит Александр Коваленко.

В районе города Бахмут Донецкой области ВС РФ продолжают усиливать давление на позиции Сил обороны Украины. Они хотят выйти на Часов Яр. Ситуацию на Бахмутском направлении проанализировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По мнению эксперта, ВС РФ намерены до Нового года решить вопрос с западным и юго-западным секторами вокруг города, чтобы создать плацдарм для развития наступления на Часов Яр и буфер безопасности для трассы 0513, которая оказалась под угрозой после освобождения Андреевки и Клещеевки и выхода на левую сторону от "железной дороги".

"Согласно последним данным, в районе Бахмута ВС РФ сконцентрировали 80 тыс. личного состава. Это пиковое значение присутствия ВС РФ в районе города за все время наступательных действий. Даже в разгар наступления 2022-2023 орд "генералиссимуса" Пригожина, такого количества личного состава в районе Бахмута не фиксировалось", — отметил эксперт.

Он добавил, что оккупанты задействовали в боях подразделения 11-й ОДШБр и вместе с 56-й и 83-й ОДШБр, которые были все это время в резерве. 83-ю бригаду командование ВС РФ активно использует в районе Ивановского.

"В определенном смысле, Ивановское для командования ВДВ, это шанс доказать кровью и мясом 11-й ОДШБр из далекого Улан-Удэ, что они "могут". Поэтому не удивлюсь, если командование готово ради этого села положить всю бригаду, но достичь поставленной цели. Тем более, что восточнее Ивановского 102-й МСП 150 МСД слил несколько позиций", — считает Александр Коваленко.

По словам эсперта, в районе Богдановки оккупанты усилили наступление подразделениями 200-й ОМСБр, а для ее усиления привлекли подразделения 331-го ВДП 98-й ВДД.

"Юго-западный сектор сейчас находится под прессингом преимущественно 72-го ОМСБр. В свою очередь, ощутимого успеха в попытках отбить Клищеевку, где имеют поддержку 1307-го МСП 6 МСД и Андреевку, данные подразделения не имели и даже, наоборот, по результатам системных контратак подразделений СОУ вынуждены были отойти с ряда позиций. В районе Курдюмовки, на север, интенсифицировались действия 57-й ОМСБр 5 ОВА, но, опять же, без критических последствий для Сил обороны Украины", — говорит Коваленко.

Он резюмировал, что россияне усиливают давление в районе Бахмута и ставят своей целью выход на Часов Яр и беспокоятся из-за логистической артерии с Горловкой.

"В нынешних реалиях, несмотря на количественное преимущество, в частности, сосредоточив в районе города почти 50% от группы войск "Юг", достичь определенных переломных результатов не могут. Их ползучее, по десятку метров в день, а порой и с отступлением, наступление, пока не демонстрирует потенциала для стремительного рывка и прорыва нашей обороны. Но давление очень большое и, чтобы его отбивать, необходим соответствующий инструментарий, поступление которого на ЛБС пока что зависит, к сожалению, не от нас", — подытожил Коваленко.

Напомним, что ВС РФ сконцентрировали свои военные и информационные атаки вокруг Марьинки и Авдеевки и удерживать их Силам обороны Украины все сложнее, потому что не хватает людей и патронов.