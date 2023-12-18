Не хватает людей и снарядов: Авдеевку могут сдать до Нового года, — ветеран АТО Евгений Дикий

При штурмах города под Донецком оккупанты не считаются с потерями и для них эта операция уже превратилась в очередной Бахмут, говорит эксперт.

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Оккупанты сконцентрировали свои военные и информационные атаки вокруг Марьинки и Авдеевки из-за высокого политического интереса именно к этим участкам фронта со стороны властей РФ и удерживать их Силам обороны Украины все сложнее, потому что не хватает людей и патронов. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

"Как известно, "государь император" требует докладывать, что там с Авдеевкой и Марьинкой, поэтому российские генералы спешат за победными реляциями, хотя армия РФ полностью не контролирует эту местность, — отмечает ветеран АТО, — Тем не менее, ситуация остается очень сложной и вероятно ВСУ могут отойти оттуда еще до Нового года".

По словам Евгения Дикого, на этих направлениях сейчас не хватает ни людей, ни боеприпасов. Если еще два месяца назад основной проблемой была нехватка личного состава, но "мясные атаки" врага удавалось отбить большим запасом боеприпасов, то теперь не хватает и артиллерийских снарядов.

Проблема с боекомплектом имеет сугубо внешний характер, отмечает эксперт, ведь деньги от предыдущего транша США постепенно заканчиваются, а гарантий, что Конгресс быстро проголосует за новую помощь нет. А с проблемой личного состава нам не могут помочь, ни президент США Джо Байден, ни премьер Германии Олаф Шольц — это результат нашей недомобилизации.

"Чтобы переломить ситуацию надо завести свежие подразделения, а у нас их просто нет, — говорит Евгений Дикий, — Поэтому я не исключаю, что Авдеевка, которая была такой себе естественной крепостью и выстояла с 2014 года, будет покинута нашими войсками".

Эксперт надеется, что за время, пока украинские герои держат оборону в Авдеевке удастся закончить сооружение второй линии обороны и тогда отход не будет слишком трагичным, ведь это выступление вглубь линии обороны противника и такой отход не прорывает наш фронт, а выравнивает его.

Еще один момент, который отмечает ветеран АТО, заключается в том, что при взятии Авдеевки оккупанты не считаются с потерями и для них это уже очередной Бахмут. Чем больше таких "мясных штурмов" будет перемолото ВСУ, тем меньше у врага будет "мяса" для наступления на следующие позиции, отмечает эксперт.

Полный выпуск разговора с Евгением Диким вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что Путин подтвердил желание уничтожить Украину, а в голове россиян живет "Большой брат". Путин всегда унизительно говорит о США, но боится их и даже подает сигналы о готовности к переговорам с американцами по Украине, заявил политолог Олег Лесной.