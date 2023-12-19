Всплеск смертей: в Черном море массово гибнут дельфины из-за экоцида РФ, — расследование (фото)
Международные специалисты говорят, что гибель такого количества дельфинов необратимо повлияет на экосистему Черного моря в целом.
С марта 2022 года на побережьях разных черноморских стран регулярно находят мертвых дельфинов. Их тела выбрасывало волнами на берег и раньше, однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину специалисты фиксируют всплеск смертей дельфинов. Об этом говорится в большом расследовании издания NGL.media.
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский во время саммита стран G20 заявил, что в результате российской агрессии в Черном море уничтожено 50 тысяч дельфинов. Такое количество является пятой частью всей популяции дельфинов. Их гибель повлияет на всю экосистему моря.
Как работает российская пропаганда в области экологии
Российские экологи не могли это игнорировать, учитывая появление мертвых дельфинов в Крыму. Без всяких доказательств они заявили, что это результат "инфекции", которая "рано или поздно пройдет". И закрыли тему.
Ученые из разных черноморских стран обнаружили закономерности, подтверждающие прямую причастность россиян к массовой гибели дельфинов.
"Мы также систематизировали на интерактивной карте все задокументированные случаи обнаружения мертвых дельфинов", — говорится в исследовании NGL.media.
Впервые погибшего при странных обстоятельствах дельфина обнаружили 27 марта 2022 года.
Тогда доктор биологических наук, руководитель научного отдела природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области Иван Русев получил в мессенджере необычное фото мертвого дельфина.
"Свеженький, без следов сетей или отрезных плавников. Сразу ясно — что-то не так", — рассказывает Русев.
За два года до начала большой войны специалисты всех черноморских стран (кроме России) насчитали около 250 тыс. дельфинов трех видов.
По словам Русева, из-за войны в Черном море погибло около 50 тысяч дельфинов. Именно он первым назвал эти потери и именно это привлекло к теме внимание мировой прессы. В то же время это вызвало много вопросов о том, как вообще такое можно посчитать.
"Выброшенные на берег останки не показывают реальной смертности животных. Часть из них остается на дне, их легкие наполняются водой и они тонут. Еще часть выбрасывает на берег, но вскоре забирает волнами. Мои коллеги из разных стран, в том числе США, проводили исследования, [которые доказывают] что только 6-8% трупов выбрасывает на берег. Мы подсчитали найденных дельфинов на побережье в 2022 году и так вышли на цифру 50 тысяч", — пояснил Иван Русев.
Международные специалисты подтвердили катастрофу
Эти потери подтверждает и группа украинских и польских ученых.
"За три месяца с февраля 2022-го года погибли от 37500 до 48000 китообразных" — утверждают они в статье в престижном британском научном журнале Biology Letters, опубликованной весной 2023 года.
Несколько гипотез повышенной смертности дельфинов
Специалисты называют несколько причин гибели животных в Черном море.
- Акустическое воздействие и взрывная травма — последствия действия радаров, взрывных или минно-взрывных травм, стресса и повреждений от пусков ракет (поскольку россияне запускают крылатые ракеты с подводных лодок). Эти последствия будут длиться годами, как массовая контузия людей.
- Интоксикация — отравление веществами, в частности боеприпасами или горючим, компонентами ракетного топлива.
- Стресс — последствия действия нетипичного подводного шума. Российские корабли и взрывы с них отпугивают рыбу (кормовую базу дельфинов), вызывают ее миграцию. Тогда китообразные должны мигрировать вслед за ними и теряют привычные для них ареалы.
- Инфекция, вызванная единым патогеном или комбинированным. Он мог попасть в воду, в частности, в результате боевых действий, например, в результате разрушения канализационных сетей.
"Мы рассматриваем много сценариев и, как вы видите, они так или иначе связаны с боевыми действиями. Это то, что мы как ученые пытаемся донести мировому сообществу: война наносит непоправимый вред природе", — заключают ученые.
Прокуратура расследует дело по факту экоцида
Из-за массовой гибели морских млекопитающих на пляжах Одесской области областная прокуратура начала уголовное производство по факту экоцида.
Правоохранители открыли дело летом 2022 года, тогда же звучали параллели с масштабным экоцидом в Персидском заливе, когда военные Ирака взорвали нефтяные скважины Кувейта и в 1991 году. Это был первый пример наказания агрессора именно за вред окружающей среде. Компенсационная комиссия ООН рассматривала все претензии за потери и убытки, причиненные Кувейту в результате военного вторжения. Выплаты могли получить и люди, и организации, пострадавшие от действий иракской армии.
Напомним, действия оккупантов являются очевидным актом экоцида и военным преступлением и в случае подрыва Каховской ГЭС. О заминировании плотины ГУР предупреждало еще в апреле 2022 года.
Напомним, 6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления находится 80 населенных пунктов. Правительство объявило эвакуацию.