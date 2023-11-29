В Крыму исчезли боевые дельфины после шторма, — OSINT-аналитики (фото)

Спутниковые снимки за 28 ноября показывают вход в Севастопольскую гавань. Средства защиты продолжают существовать, однако непонятно, функционируют ли они до сих пор, рассказал OSINT-аналитик.

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В Севастопольской гавани исчезли боевые дельфины после шторма в Черном море 26-27 ноября. Об этом сообщил OSINT-аналитик HI Sutton.

Он отметил, что конструкцию, в которой держали дельфинов, могло затопить или смыть, в результате чего некоторые или все обученные животные могли освободиться. Кроме этого, он не исключает того, что Военно-морской флот Российской Федерации мог переместить отряды перед штурмом, однако пока нет никаких подтверждений этому.

Фото: HI Sutton Фото: HI Sutton

"Следует помнить, что если дельфины действительно на свободе, то они выращены в неволе. Можно ожидать, что они полагались на своих дрессировщиков для получения пищи и, возможно, были не в состоянии позаботиться о себе. Поэтому побег может быть приговором смерти", — рассказал HI Sutton.

OSINT-аналитик MT_Anderson показал спутниковые снимки Севастопольской гавани за 28 ноября.

"Все еще облачно, поэтому видно только вход в гавань и пирс", — написал он.

По его словам, на снимке видны средства защиты, однако непонятно, функционируют ли они до сих пор.

Боевые дельфины РФ: что известно

OSINT-аналитик отметил, что с начала полномасштабного вторжения боевые морские млекопитающие защищали Севастопольскую гавань от водолазов украинского спецназа. Позже стало известно, что некоторых из них отправили на Южную военно-морскую базу, которая расположена к северу от Севастополя.

Напомним, в Черном море в течение 26-27 ноября произошел мощный шторм. В результате непогоды исчезли заграждения на Керченском проливе, которые мешали движению морских дронов.

23 июня в Минобороны Британии сообщили, что Российская Федерация тренирует дельфинов, которых можно использовать в борьбе с Украиной. В разведке отметили, что по сравнению с прошлым годом количество дельфинов в порту базы Черноморского флота в Севастополе почти удвоилось.