П мнению экспертов, Великобритания и Канада также могут разместить свои бригады в странах Балтии на постоянной основе, чтобы сдерживать Россию.

Германия решила разместить свои войска в Литве на фоне продолжающейся войны в Украине. Такое решение может вызывать давление на другие страны НАТО. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, министерство обороны Германии объявило, что оно подписало соглашение с Литвой о размещении войск в этой стране в целях защиты территории НАТО.

"Создание бригады в Литве является флагманским проектом поворотного момента в политике безопасности, вызванной агрессивной войной России против Украины", — заявили в ведомстве.

Как заявил старший научный сотрудник Немецкого сообщества внешней политики Бенджамин Таллис, решение Германии разместить войска в Литве оказывает большее давление на Канаду и Великобританию.

Он также сказал журналистам, что решение Берлина – это хороший шаг, однако для защиты Альянса можно сделать больше.

"Это прекрасная возможность для немецко-канадско-британского сотрудничества – и именно такое разделение бремени Вашингтон хочет видеть от своих союзников", — сказал он.

Эдвард Хантер Кристи, старший научный сотрудник Финского института международных отношений, заявил, что Германия подает пример, готовясь развернуть в Литве с 2025 года бригаду. Великобритания может сделать то же самое в Эстонии.

В НАТО заявили, что в настоящее время на восточной территории альянса действуют восемь многонациональных боевых группировок, которые возглавляют "Соединенное Королевство, Канада, Германия и США".

Напомним, что СМИ рассказали, что будет, если Путин победит в войне против Украины. По словам журналистов, Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России, если не получит необходимое оружие.