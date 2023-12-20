"Артиллерию ничто не заменит": эксперт рассказал, как ВСУ могут компенсировать ударный потенциал

По словам военного эксперта Петра Черника, по запасам снарядов и в объеме производства Россия остается первой страной в мире.

Украинские бойцы продолжают активные боевые действия с противником на актуальных участках фронта. Тем не менее, эффективность наших вооруженных сил напрямую зависит от поступления вооружения и, в частности, боеприпасов от стран-партнеров с Запада. Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, недостаток боеприпасов приводит к приостановке определенных операций Вооруженных Сил Украины, поскольку российская сторона обладает заметным преимуществом в количестве снарядов. Запад не предвидел такого интенсивного использования артиллерии со стороны России.

Так, он отметил, что летом 2022 года оккупанты выставляли такие валы в пределах от 45 – 80 тысяч в сутки. Сейчас этот вал существенно снизился и составляет в пределах 30 тысяч в сутки.

Тем не менее, в запасах боеприпасов и, что более важно, в объемах производства Россия по-прежнему остается лидером в мире. Ежемесячно российские предприятия выпускают от 125 до 130 тысяч снарядов, а ежегодно – от 1,5 до 1,7 миллиона. Существует возможность увеличения этого объема до 2 миллионов.

"В то же время в США в начале войны 155-миллиметровые снаряды производились в количестве 13 – 14 тысяч в месяц. Только осенью 2023 года они вышли на 50 тысяч. В лучшем случае в 2025 году достигнут производства 80 тысяч в месяц", – подчеркнул военный эксперт.

После Второй мировой войны США ориентировались на развитие ударной авиации и связанных с ней ракетных технологий. Для компенсации этого пробела предлагается использование ударных дронов FPV-класса, которые могут действовать в качестве камикадзе.

Тем не менее, по словам эксперта, неверно и даже вредно предполагать, что дроны могут полностью заменить артиллерию. Дроны подвержены сбоям и могут быть уничтожены или выведены из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы или других средств.

"В то же время, артиллерийский залп как на дальних расстояниях, так и на близких (говорится о минометах) полноценно ничто не заменит. Дроны могут лишь частично компенсировать ударный потенциал", – подчеркнул Петр Черник.

Он отметил, что часто применяемые современные технологии, такие как американская система C-RAM, имеют способность успешно сбивать снаряды с высоким коэффициентом эффективности, достигающим до 70%. Однако, учитывая высокую стоимость этой системы и вероятность ее недоступности для Украины, необходимо учесть, что полностью отказываться от артиллерии было бы неразумным. Таково мнение военного эксперта.

Напомним, в американском Институте изучения войны предупреждали о риске сдерживания будущих контрнаступательных операций ВСУ из-за боеприпасов к артиллерии и задержек поставок помощи Запада.

Фокус ранее писал о планах британского оборонного концерна BAE Systems увеличить производство боеприпасов до 1,5 млн штук за год. Для этого компания будет использовать мощности нового завода Washington.