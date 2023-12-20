РФ против США в Африке: после смерти Пригожина в ЦАР заметили американских наемников, — RFI

По данным журналистов, американская частная военная компания Bancroft рассматривает возможность формирования высококвалифицированной команды для охраны объектов горнодобывающей инфраструктуры в районах, где действуют вооруженные группировки. Они также могут принять участие в обучении местных военных.

Сотрудники американской частной военной компании Bancroft, вероятно, уже находятся в Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР). Они могут быть отправлены властями США для противодействия российскому военному присутствию в стране. Об этом говорится в расследовании французского международного радио RFI.

Как пишут журналисты, в прошлом году президент США Джо Байден предложил ЦАР увеличить объемы гуманитарной помощи и программы по обучению местных военных в обмен на сокращение присутствия в стране российской частной военной компании "Вагнер". Однако эти предложения не были приняты.

Однако после смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в сентябре 2023 года делегация Bancroft во главе с ее генеральным директором Дэвидом Макдональдом лично встречалась с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадере. В ходе этой встречи обсуждалась возможности присутствия компании в стране.

По данным RFI, Bancroft может заняться созданием хорошо обученной и подготовленной команды, которая будет защищать объекты горнодобывающей инфраструктуры в зонах, где действуют военизированные группировки. Компания также может участвовать в обучении местных военных.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон "не просил Bancroft об участии" в ЦАР. Компания Bancroft не ответила на вопросы RFI, отправленные по электронной почте.

Прибытие американских военных в ЦАР может привести к обострению российско-американского противостояния в Африке. Россия также наращивает свое военное присутствие в регионе, в частности, в Мали и Буркина-Фасо.

В США хотят составить конкуренцию ЧВК "Вагнер" в Африке

RFI со ссылкой на свои источники пишет, что американцы, возможно, намерены составить конкуренцию "ЧВК Вагнер" на их территории, что может привести к завершению российского влияния в институтах ЦАР.

Так, посол России в интервью ТАСС 19 декабря отметил, что ЦАР заинтересована в увеличении числа российских военных инструкторов в стране. По его данным, в ноябре там работало 1 890 военных специалистов из России, направленных по запросу местных властей.

В начале декабря радио Свобода и проект All Eyes OnWagner сообщили о прибытии российского дипломата Дениса Павлова в Банги несколько месяцев назад для координации работы с местной полицией. Согласно источникам в европейских дипломатических кругах, предположительно, Павлов является сотрудником российской внешней разведки (СВР).

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров стал официальным координатором российского присутствия в Африке. В конце августа и сентябре он посетил Ливию, Буркина-Фасо, Мали и Центральноафриканскую республику. В начале декабря делегация во главе с Евкуровым посетила Мали, Буркина-Фасо и затем Нигер для переговоров с лидерами военной хунты, захватившей власть в стране.

Что будет дальше

Журналисты пишут, что если договоренность между США и ЦАР будет достигнута, Bancroft станет первой американской частной военной компанией, официально работающей в стране.

При этом прибытие американцев может привести к обострению российско-американского противостояния в ЦАР, а Россия также может усилить свое военное присутствие в стране, чтобы противостоять США.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что в Африке ликвидировали россиян, которые вербовали людей в ЧВК "Редут". По предварительной информации, автомобиль с вербовщиками атаковали FPV-дроны. Все трое мужчин погибли, а водитель получил ранения.