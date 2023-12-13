РФ при помощи "Вагнер" зарабатывает миллиарды на золоте из Африки, — расследование (фото)

По данным группы Blood Gold Report, с начала вторжения Кремль стал богаче на 2,5 миллиарда долларов. При этом незаконный драгоценный метал закупают некоторые западные государства.

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Российская Федерация при помощи группы "Вагнер" зарабатывает миллиарды на торговле золотом из Африки. Об этом говорится в расследовании Blood Gold Report.

Отмечается, что Кремлю с февраля 2022 года удалось заработать более 2,5 миллиардов долларов на торговле драгоценным металлом. Он продолжает это делать, используя различные инструменты.

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Группа Blood Gold Report занимается расследованием связями между западными горнодобывающими компаниями, военными режимами и российскими наемниками в Африке.

В этот раз им удалось раскрыть тот факт, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подставные "вагнеровцы" получили эксклюзивные права на шахту Ндассима, которая является самой крупной в стране. В обмен на это продолжится поддержка режима, который считается авторитарным.

Россия продолжает зарабатывать на незаконном золоте из Африки Фото: Blood Gold Report

Подобные действия наблюдаются и в других странах Африки, продолжается в расследовании. К примере, в Судане "российская компания" смогла взять под свой контроль большой нефтеперерабатывающий завод. В результате "Вагнер" стал доминирующим покупателем необработанного суданского золота.

Россия продолжает зарабатывать на незаконном золоте из Африки Фото: Blood Gold Report

В Мали военная хунта, которая может быть связана с "Вагнером" и взяла под свой контроль страну весной 2021 года, получается миллионные доходы. Расследователи пишут, что они контролируют четыре самых крупных горнодобывающих компании: Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining и Allied Gold Corporation.

Россия продолжает зарабатывать на незаконном золоте из Африки Фото: Blood Gold Report

В месяц доход может составлять 10,8 миллионов долларов и большая часть средств поступает именно наличными. К слову, покупатели находятся даже в западных странах.

В Blood Gold Report пишут, что канадская компания Barrick Gold лишь за первые 6 месяцев 2023 года заплатила хунте Мали 206 миллионов долларов.

К слову, в ЦАР и Судане используются сложные контрабандные маршруты и тактика корпоративных козней. Это позволяет вывезти золото из Африки в Россию и ОАЭ, где оно смешивается с другими законными источниками золота и превращаются в наличные средства.

Методы "вагнеровцев" в Африке: способы противодействия

В своем докладе организация прописала ряд мер, которые могут помешать операциям "Вагнер" и России. Тем самым, будет нанесен финансовый удар по Кремлю. Туда они относят:

расширение санкций, которые должны будут автоматически приниматься в отношении тех, кто пользуется незаконным золотом;

обеспечение более строгого контроля за цепочкой поставок. Это поможет предотвратить проникновение этого металла в цивилизованные страны;

введение ответственности для международных горнодобывающих компаний, которые ведут бизнес и сотрудничают с подобными режимами;

определение группы Вагнера террористической организацией и привлечение Международного уголовного суда для осуждения группы наемников;

более тесное сотрудничество союзников с международными партнерами. Это позволит устранить имеющиеся пробелы в системе санкций;

значительное увеличение поддержки африканских демократических государств, независимых СМИ и групп гражданского общества, которым каким-либо образом могут угрожать группировки "Вагнера" на африканском континенте. Это продемонстрирует силы против вмешательства Кремля на этот регион.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что в Африке ликвидировали россиян, которые вербовали людей в ЧВК "Редут". По предварительной информации, автомобиль с вербовщиками атаковали FPV-дроны. Все трое мужчин погибли, а водитель получил ранения.

20 сентября сообщалось, что африканские страны не хотят торговать с РФ на условиях Кремля. Сразу после обвала национальной валюты доля рубля в расчетах с африканскими партнерами в июле снизилась до 12,7% — против 48,3% в июне и 82,4% в феврале.