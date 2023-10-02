Тихая оккупация континента: в Западной Африке "бум" на флаги РФ, — СМИ

По информации журналистов, Россия незаметно распространяет свои флаги по всей Западной Африке, где они теперь считаются "модными и крутыми".

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На территории Западной Африки активно распространяются российские флаги: триколорами размахивают на акциях протеста, а таксисты размещают их на приборных панелях. Об этом говорится в репортаже The New York Times.

Среди моря флагов, развевающихся в порыве патриотизма в Буркина-Фасо, Мали и, в последнее время, в Нигере, странах, которые недавно подверглись военным переворотам, красно-бело-синий флаг Российской Федерации стал обычным явлением, хотя он несет в себе политический подтекст. Он стал наиболее заметным признаком широкого геополитического сдвига в регионе, наряду с российским оружием и наемниками.

"Российский флаг стал символом сопротивления в Западной Африке, связанного с антизападными и антифранцузскими настроениями", — сказал Кайл Уолтер, руководитель исследований Logically, технологической компании, которая отслеживала рост пророссийских и антифранцузских настроений.

Аналитики и некоторые западные дипломаты, которые отслеживают происхождение флагов и убеждены, что российское правительство финансировало их распространение, чтобы увеличить свое влияние.

Ахмед Белло, президент нигерийской общественной организации PARADE, заявил, что он раздавал до 70 российских флагов на каждой акции протеста в Ниамее и что его работа финансировалась российским правительством через посредников, проводивших аналогичные операции в Мали.

"Именно с ними мы работаем над развитием экспансии российской идеологии в Африке", — сказал он.

Однако для некоторых российский флаг превратился и способ сделать политическое заявление. "Россия воспринимается многими молодыми африканцами как антиколониальная держава, призванная помочь им избавиться от колониального прошлого и написать новую главу национальной истории, не имеющую ничего общего с демократией, которая у многих ассоциируется с эксплуататорским партнерством с западными странами, коррупцией и бедностью", — пишет автор материала.

Аналогичные явления наблюдаются также в соседних Буркина-Фасо и Мали, где возглавляемые военными правительства захватили власть в результате переворотов в последние годы, а затем объединились с Россией для военного сотрудничества.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что Франция решила вывести войска и посла из Нигера. Сразу после свержения президента в Нигере, хунта выдвинула ультиматум Франции с выводом войск. Сначала Макрон отказывался это делать, но теперь 1500-тысячный контингент выведут до конца года.