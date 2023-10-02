Тиха окупація континенту: у Західній Африці "бум" на прапори РФ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Росія непомітно поширює свої прапори по всій Західній Африці, де вони тепер вважаються "модними і крутими".

Related video

На території Західної Африки активно поширюються російські прапори: триколорами розмахують на акціях протесту, а таксисти розміщують їх на приладових панелях. Про це йдеться в репортажі The New York Times.

Серед моря прапорів, що майорять у пориві патріотизму в Буркіна-Фасо, Малі та, останнім часом, у Нігері, країнах, що нещодавно зазнали воєнних переворотів, червоно-біло-синій прапор Російської Федерації став звичайним явищем, хоча він несе в собі політичний підтекст. Він став найбільш помітною ознакою широкого геополітичного зсуву в регіоні, поряд із російською зброєю та найманцями.

"Російський прапор став символом опору в Західній Африці, пов'язаного з антизахідними та антифранцузькими настроями", — сказав Кайл Волтер, керівник досліджень Logically, технологічної компанії, яка відстежувала зростання проросійських та антифранцузьких настроїв.

Аналітики та деякі західні дипломати, які відстежують походження прапорів, переконані, що російський уряд фінансував їхнє поширення, щоб збільшити свій вплив.

Ахмед Белло, президент нігерійської громадської організації PARADE, заявив, що він роздавав до 70 російських прапорів на кожній акції протесту в Ніамеї, і що його роботу фінансував російський уряд через посередників, які проводили аналогічні операції в Малі.

"Саме з ними ми працюємо над розвитком експансії російської ідеології в Африці", — сказав він.

Однак для декого російський прапор перетворився і на спосіб зробити політичну заяву. "Росію сприймають багато молодих африканців як антиколоніальну державу, покликану допомогти їм позбутися колоніального минулого і написати новий розділ національної історії, що не має нічого спільного з демократією, яка у багатьох асоціюється з експлуататорським партнерством із західними країнами, корупцією і бідністю", — пише автор матеріалу.

Аналогічні явища спостерігаються також у сусідніх Буркіна-Фасо і Малі, де очолювані військовими уряди захопили владу внаслідок переворотів останніми роками, а потім об'єдналися з Росією для військового співробітництва.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що Франція вирішила вивести війська і посла з Нігеру. Одразу після повалення президента в Нігері, хунта висунула ультиматум Франції з виведенням військ. Спочатку Макрон відмовлявся це робити, але тепер 1500-тисячний контингент виведуть до кінця року.