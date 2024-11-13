Врач МСЭК из Хмельницкой области обзавелась недвижимостью в Хорватии и имеет 4 имения, — расследование

Глава семьи говорит, что все приобретенное имущество — результат многолетних сбережений. На все эти сбережения супруги должны были бы работать более 8 лет без затрат на что-либо другое, говорят журналисты.

Экс-врач Хмельницкой МСЭК Алла Киндзерская и ее муж за 2023 год вместе заработали около 48 000 долларов. В то же время у супругов заметили имущество, которое значительно превышает официальные доходы. Об этом говорится в расследовании hromadske "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра".

Отмечается, что Алла Киндзерская всю жизнь работает врачом в областной больнице. В прошлом году ее зарплата в Хмельницкой МСЭК составляла 25,5 тысячи гривен в месяц. Еще 21 тысячу гривен она получала как врач в санатории "Лесная песня" вблизи Каменца-Подольского. Также в прошлом году женщина продала свой автомобиль за полмиллиона гривен.

Ее муж — 58-летний Сергей Киндзерский в прошлом году в месяц зарабатывал 38 тысяч гривен на должности начальника управления фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в Хмельницкой области.

Также последние 5 лет он получал страховые выплаты из-за "полной или частичной" потери трудоспособности от того же ведомства, которое возглавлял. Кроме этого, Киндзерский, последние 5 лет он получает пенсию. В прошлом году государство выплатило ему всего 450 тысяч гривен соцподдержки.

В комментарии журналистам он пояснил, что страховые выплаты связаны с травмой из-за ДТП, в которое он попал 5 лет назад, а пенсию получает с 2014 года из-за бронхиальной астмы с военной службы.

Имущество в Украине

Также у супругов есть бизнес — санаторий "Лесная песня", где Алла Киндзерская работает врачом. Он принадлежит мужу Киндзерской. В 2023 году санаторий заработал 18,5 млн гривен, из которых 13,5 млн — на путевках, проданных государству. В этом году уже 100% дохода санатория обеспечили местные бюджеты.

В собственности Сергея Киндзерского — есть 2 земельных участка в элитном районе возле города Хмельницкий, на которых построен элитный дом площадью почти 300 квадратных метров. Он появился у Сергея в 2017 году.

Также у мужа врача есть автомобиль Volkswagen Touareg 2023 года выпуска, который стоит более 80 тысяч долларов и был приобретен в июле 2024-го.

Кроме этого у супругов заметили электромобиль Volkswagen ID.4 Crozz 2023 года выпуска, который официально находится в собственности санатория супругов — "Лесной песни".

Дочь Киндзерских, Елена, в 2017 году купила себе земельный участок, а в ноябре 2022 года дом в полностью закрытом коттеджном городке на выезде из Хмельницкого площадью 220 квадратных метров.

На дочь Киндзерских оформлена и квартира в элитном ЖК "Фонтан" в Хмельницком. Ее Елена Киндзерская купила 16 ноября 2023 года. 79 квадратных метров — рыночная цена 95 тысяч долларов.

26 декабря 2018 года Алла Киндзерская обзавелась двумя квартирами в историческом центре Каменца-Подольского — вблизи городской ратуши.

В 2023 году на Закарпатье в поселке Чинадиево женщина получила в дар земельный участок с особняком, который сейчас здесь достраивают. Дарила имущество Киндзерской местная жительница Наталья Мартын, которая занимается торговлей одеждой и обувью и живет в соседнем доме. В декларации земля с домом оценивается в 400 тысяч гривен.

В этом же населенном пункте у Аллы Киндзерской есть еще один коттедж, чуть выше в горах, который сдается в аренду. Этого бизнеса нет ни в декларации, ни в реестрах, хотя дом куплен еще три года назад.

Имущество за рубежом

У семьи есть имущество не только в Украине. В 2019 году врач-терапевт вложилась в строительство в Хорватии, а в 2022 году семья купила там квартиру в 79 квадратов, которая еще строится. Она расположена в курортном городе Медулин на юге страны, где цены на такое жилье стартуют от 230 тысяч евро.

Сбережения

27 тысяч евро (1,2 млн грн) Киндзерская хранит на счетах в хорватских банках. Наличными на двоих с мужем у них 250 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 475 тысяч гривен. Вместе это более 15 млн грн сбережений.

В украинских банках семья держит еще более полумиллиона гривен.

"На все эти сохранения супруги должны были бы работать более 8 лет без расходов на что-либо другое. И это при условии того уровня доходов, которые задекларированы в 2023 году", — акцентирует hromadske.

Глава семьи говорит, что все приобретенное имущество — результат многолетних сбережений.

"Моя работа, точнее служба, длится с 1988 года — с тех пор я начал где-то зарабатывать и экономить. И зарплата была достаточно серьезная, потому что я еще был на офицерских должностях в то время", — говорит мужчина.

Напомним, что 9 ноября задержанная глава МСЭК Крупа объяснила, откуда в ее квартире было столько денег. Адвокат Татьяны Крупы заявил, что у правоохранителей нет доказательств того, что изъятые средства принадлежат именно его подзащитной.